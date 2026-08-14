EU cancela visa a Andy López Beltrán; en carta a Trump cuestiona si estaba enterado de la decisión

El político morenista, aspirante a la diputación federal por Tabasco, rechazó que exista alguna prueba de conducta ilícita en su contra; la presidenta Sheinbaum respaldó su postura y calificó el retiro como injerencia política

Andrés Manuel López Beltrán en acto público durante su gira por Tabasco, donde anunció la cancelación de su visa estadounidense.

López Beltrán informó la cancelación desde Teapa, Tabasco, municipio del distrito federal por el que aspira a ser diputado en 2027.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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México, 14 de agosto de 2026.- El gobierno de Estados Unidos canceló la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y exsecretario de Organización de Morena, quien aspira a una diputación federal por Tabasco en 2027.

La cancelación fue informada públicamente el 13 de agosto mediante una carta abierta que López Beltrán dirigió al presidente Donald Trump y difundió en sus redes sociales, fechada en Teapa, Tabasco.

En el documento, López Beltrán responsabilizó al secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau —a quien llamó el "autodenominado 'quita visa'"— de haber ordenado la revocación de su permiso de ingreso. Sostuvo que la medida carece de sustento legal y que las autoridades estadounidenses no cuentan con ninguna prueba de acto inmoral o delictivo en su contra.

Calificó la decisión como de carácter "político, más bien politiquero y propagandístico" y preguntó directamente a Trump si conocía la determinación y, de haberlo sabido, por qué no había destituido a Rubio y Landau. "¿Está usted enterado de lo que le estoy exponiendo?", escribió en la misiva.

Añadió que, de confirmarse que el mandatario lo ignoraba, eso demostraría la actuación de sus funcionarios con lo que calificó como "resentimientos y actitudes sectarias" contra Morena y sus dirigentes. Acusó a ambos funcionarios de actuar como "jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países" y demandó el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral.

La carta no fue respondida públicamente por la Casa Blanca ni por el Departamento de Estado, que tampoco ha revelado la razón individual de la cancelación. En el marco de la presión bilateral que Trump ha ejercido sobre México, el Departamento de Estado ha cancelado la visa a más de 50 políticos mexicanos desde 2025, en su mayoría de Morena, entre ellos los gobernadores de Baja California y Sonora.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a López Beltrán en su conferencia mañanera de este viernes. Sostuvo que el retiro de visas a figuras políticas mexicanas tiene un "sentido político, esencialmente", argumentando que la medida no se aplica de manera uniforme en todos los países de América Latina y cuestionó que Washington no emplee el mismo criterio si los argumentos fueran de carácter delictivo. Afirmó que no existe ninguna investigación en México contra López Beltrán y que no la habrá.

También señaló que la oposición mexicana utiliza el caso para su beneficio y calificó las cancelaciones como "búsquedas de interferir" en la política nacional.

La oposición tomó partido en sentido contrario. El Partido Acción Nacional (PAN) exigió a Sheinbaum informar qué sabe su gobierno sobre la revocación, demandó que Morena suspenda cualquier candidatura a favor de López Beltrán y calificó de "viejo manual de Morena" la reacción de declararse perseguido. En un comunicado, planteó que la presidenta debe decidir si va a "gobernar México o administrar el encubrimiento del clan López Beltrán".

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que la decisión de Washington no responde a motivos políticos y sostuvo que López Beltrán debe asumir las consecuencias de las investigaciones en su contra, señalamientos que el propio López Beltrán y Sheinbaum rechazaron.

La cancelación ocurre mientras López Beltrán realiza una gira por las 170 secciones del Distrito 6 de Tabasco, en el que aspira a ser electo diputado federal. El caso se inserta en el contexto de la estrategia antidrogas que la administración Trump ha centrado en México.

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