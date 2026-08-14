México, 14 de agosto de 2026.- El gobierno de Estados Unidos canceló la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y exsecretario de Organización de Morena, quien aspira a una diputación federal por Tabasco en 2027.

La cancelación fue informada públicamente el 13 de agosto mediante una carta abierta que López Beltrán dirigió al presidente Donald Trump y difundió en sus redes sociales, fechada en Teapa, Tabasco.

En el documento, López Beltrán responsabilizó al secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau —a quien llamó el "autodenominado 'quita visa'"— de haber ordenado la revocación de su permiso de ingreso. Sostuvo que la medida carece de sustento legal y que las autoridades estadounidenses no cuentan con ninguna prueba de acto inmoral o delictivo en su contra.

Calificó la decisión como de carácter "político, más bien politiquero y propagandístico" y preguntó directamente a Trump si conocía la determinación y, de haberlo sabido, por qué no había destituido a Rubio y Landau. "¿Está usted enterado de lo que le estoy exponiendo?", escribió en la misiva.

Añadió que, de confirmarse que el mandatario lo ignoraba, eso demostraría la actuación de sus funcionarios con lo que calificó como "resentimientos y actitudes sectarias" contra Morena y sus dirigentes. Acusó a ambos funcionarios de actuar como "jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países" y demandó el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral.

La carta no fue respondida públicamente por la Casa Blanca ni por el Departamento de Estado, que tampoco ha revelado la razón individual de la cancelación. En el marco de la presión bilateral que Trump ha ejercido sobre México, el Departamento de Estado ha cancelado la visa a más de 50 políticos mexicanos desde 2025, en su mayoría de Morena, entre ellos los gobernadores de Baja California y Sonora.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a López Beltrán en su conferencia mañanera de este viernes. Sostuvo que el retiro de visas a figuras políticas mexicanas tiene un "sentido político, esencialmente", argumentando que la medida no se aplica de manera uniforme en todos los países de América Latina y cuestionó que Washington no emplee el mismo criterio si los argumentos fueran de carácter delictivo. Afirmó que no existe ninguna investigación en México contra López Beltrán y que no la habrá.

También señaló que la oposición mexicana utiliza el caso para su beneficio y calificó las cancelaciones como "búsquedas de interferir" en la política nacional.

La oposición tomó partido en sentido contrario. El Partido Acción Nacional (PAN) exigió a Sheinbaum informar qué sabe su gobierno sobre la revocación, demandó que Morena suspenda cualquier candidatura a favor de López Beltrán y calificó de "viejo manual de Morena" la reacción de declararse perseguido. En un comunicado, planteó que la presidenta debe decidir si va a "gobernar México o administrar el encubrimiento del clan López Beltrán".

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que la decisión de Washington no responde a motivos políticos y sostuvo que López Beltrán debe asumir las consecuencias de las investigaciones en su contra, señalamientos que el propio López Beltrán y Sheinbaum rechazaron.

La cancelación ocurre mientras López Beltrán realiza una gira por las 170 secciones del Distrito 6 de Tabasco, en el que aspira a ser electo diputado federal. El caso se inserta en el contexto de la estrategia antidrogas que la administración Trump ha centrado en México.