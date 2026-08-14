Paris Jackson revela cómo fue conocer a su madre Debbie Rowe a los 15 años

La modelo y actriz relató en el podcast Call Her Daddy cómo bajó las escaleras, encontró a Debbie Rowe con su abuela Katherine y le dijo "Hola, mamá" por primera vez.

Paris Jackson y Debbie Rowe en selfie, madre e hija reunidas.

Paris Jackson reveló en el podcast Call Her Daddy que conoció a su madre Debbie Rowe a los 15 años, con su abuela Katherine como testigo del primer encuentro.

Foto: @parisjackson / Instagram
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 14, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 14 de agosto de 2026.- Paris Jackson, hija del fallecido Rey del Pop Michael Jackson, reveló en el podcast Call Her Daddy —conducido por Alex Cooper— los detalles del primer encuentro que tuvo con su madre biológica, Debbie Rowe, cuando tenía aproximadamente 15 años.

La modelo y actriz, de 28 años, contó que de niña preguntó por su madre alrededor de los 10 u 11 años. "Recuerdo que pregunté al respecto cuando tenía unos 10 u 11 años, y las respuestas que obtuve me parecieron suficientes. Simplemente pregunté: ¿Cómo se llama? Me dijeron su nombre y pensé: Vale, genial", declaró en el programa.

El primer encuentro entre madre e hija llegó años después, con la abuela Katherine Jackson como mediadora. "Recuerdo que bajé las escaleras y la encontré en la sala con mi abuela. Entré y le dije: Hola, mamá. Y ella me respondió: Hola. Me senté. Charlamos un momento. Luego salimos a pasar el día juntas", describió Paris.

A partir de ese día, la relación se afianzó de forma gradual. Paris señaló que el vínculo fue creciendo hacia el final de su adolescencia y destacó los puntos de coincidencia que encontró con su madre. "Llegar a conocerla, ver lo parecidas que somos, descubrir qué música le gusta... Es tan increíble tenerla como amiga", dijo.

Debbie Rowe fue esposa de Michael Jackson entre 1996 y 2000, y es la madre biológica de Paris y de su hermano mayor Prince, de 29 años. Tras el divorcio, Rowe cedió la custodia total de sus hijos al cantante. Al morir el artista en 2009, la custodia quedó a cargo de Katherine Jackson. Rowe fue diagnosticada con cáncer de mama, y Paris estuvo a su lado durante ese proceso, según narró en la entrevista.

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