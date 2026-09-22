Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- La autopista México-Querétaro pasará de dos carriles a uno en sentido a la capital queretana de las 18:00 a las 07:00 horas, del 22 al 24 de septiembre, por una determinación de autoridades federales, informaron la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y los municipios de Querétaro y El Marqués.
De acuerdo con las dependencias, el operativo vial busca agilizar el flujo vehicular.
Las mismas autoridades prevén, por la reducción, un incremento en el flujo de vehículos que circulan por Prolongación Constituyentes y un aumento en los tiempos de traslado.
La AMEQ y ambos municipios recomiendan evitar circular por la zona en ese horario, salir con anticipación, atender las indicaciones de la autoridad y respetar el trabajo de los auxiliares viales.
Waze, Google Maps y la App Qrobus figuran entre las plataformas digitales que las autoridades sugieren utilizar.