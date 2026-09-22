México-Querétaro operará a un carril hacia la capital hasta el 24

La AMEQ, Querétaro y El Marqués prevén mayor flujo vehicular en Prolongación Constituyentes y traslados más largos mientras dure la restricción ordenada por autoridades federales.

Fila de automóviles y un autobús sobre Prolongación Constituyentes, vialidad que recibirá más tráfico por la reducción de carriles en la autopista México-Querétaro

Prolongación Constituyentes recibirá mayor flujo vehicular mientras la autopista México-Querétaro opere con un solo carril hacia la capital, de 18:00 a 07:00 horas, del 22 al 24 de septiembre.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- La autopista México-Querétaro pasará de dos carriles a uno en sentido a la capital queretana de las 18:00 a las 07:00 horas, del 22 al 24 de septiembre, por una determinación de autoridades federales, informaron la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y los municipios de Querétaro y El Marqués.

De acuerdo con las dependencias, el operativo vial busca agilizar el flujo vehicular.

Las mismas autoridades prevén, por la reducción, un incremento en el flujo de vehículos que circulan por Prolongación Constituyentes y un aumento en los tiempos de traslado.

La AMEQ y ambos municipios recomiendan evitar circular por la zona en ese horario, salir con anticipación, atender las indicaciones de la autoridad y respetar el trabajo de los auxiliares viales.

Waze, Google Maps y la App Qrobus figuran entre las plataformas digitales que las autoridades sugieren utilizar.

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