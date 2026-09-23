Colón, Querétaro, 23 de septiembre de 2026.- Representantes de 43 comunidades de las zonas Alta y El Plan de Colón escucharon en Ajuchitlán a Luis Nava pedirles unidad y que se sumen una vez que se defina al Coordinador de Cuidemos Querétaro.
La reunión, de convivencia y diálogo, sumó a más de 400 ciudadanos y liderazgos sociales de esas zonas, de la comunidad de Ajuchitlán y de la cabecera municipal, de acuerdo con la información difundida sobre el encuentro. Algunos asistentes levantaron cartulinas con la leyenda "Andamos en Colón con Luis Nava".
En Ajuchitlán, Luis Nava sostuvo que las diferencias de una sociedad no tienen que convertirse en divisiones. rotativo.com.mx
En esta escala de su recorrido estatal, Nava planteó así la unidad del PAN ante los liderazgos presentes: "Yo aquí veo a muchos líderes, a muchos gallos que están aquí con nosotros. Y lo más importante es que vayamos todos juntos porque la unidad nos fortalece; por eso tenemos que salir todos juntos, todos unidos para que no venga alguien y nos gane".
Más de 400 ciudadanos y liderazgos sociales de Colón acudieron a la reunión con Luis Nava en Ajuchitlán, según la información difundida sobre el encuentro. rotativo.com.mx
Para Nava, una nueva etapa en Querétaro requiere diálogo, cercanía y capacidad de sumar. Las diferencias de una sociedad, sostuvo, no tienen que convertirse en divisiones.
Luis Nava explicó en Colón que pidió al gobernador separarse para recorrer los municipios y escuchar a la gente. rotativo.com.mx
Nava dejó la Secretaría de Desarrollo Social del estado y ante los asistentes explicó esa decisión: "Le pedí el apoyo al gobernador para poderme separar y entonces dedicarme estos días y estas semanas a escuchar a la gente, a estar en los municipios, a recorrer".
Luis Nava pidió a representantes de 43 comunidades de Colón sumarse en unidad una vez que se defina al Coordinador de Cuidemos Querétaro. rotativo.com.mx
"Lo más importante es que nosotros con toda humildad sepamos escuchar y sepamos lo que ustedes quieren que cuidemos de Querétaro", añadió.
En Ajuchitlán también conversó sobre su trabajo en el servicio público e intercambió puntos de vista con delegados, ejidatarios y liderazgos del sector educativo y campesino de Colón.