Luis Nava pide unidad del PAN a 43 comunidades de Colón

Ante más de 400 asistentes en Ajuchitlán, según la información difundida sobre el encuentro, explicó por qué pidió al gobernador separarse para recorrer los municipios.

Asistentes sostienen cartulinas con la leyenda "Andamos en Colón con Luis Nava" junto a Luis Nava en Ajuchitlán, Colón.
  • Liderazgos de las zonas Alta y El Plan, de Ajuchitlán y de la cabecera municipal de Colón participaron en el encuentro con Luis Nava.
    • Getting your Trinity Audio player ready...
    Martín García Chavero
    Por Martín García Chavero Sep 23, 2026
    Martín García Chavero
    Periodista

    Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

    Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

    Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

    Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

    Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

    Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

    Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

    See Full Bio

    Colón, Querétaro, 23 de septiembre de 2026.- Representantes de 43 comunidades de las zonas Alta y El Plan de Colón escucharon en Ajuchitlán a Luis Nava pedirles unidad y que se sumen una vez que se defina al Coordinador de Cuidemos Querétaro.

    La reunión, de convivencia y diálogo, sumó a más de 400 ciudadanos y liderazgos sociales de esas zonas, de la comunidad de Ajuchitlán y de la cabecera municipal, de acuerdo con la información difundida sobre el encuentro. Algunos asistentes levantaron cartulinas con la leyenda "Andamos en Colón con Luis Nava".

    Luis Nava abraza a una asistente durante el encuentro con liderazgos de Col\u00f3n en Ajuchitl\u00e1n. En Ajuchitlán, Luis Nava sostuvo que las diferencias de una sociedad no tienen que convertirse en divisiones. rotativo.com.mx

    En esta escala de su recorrido estatal, Nava planteó así la unidad del PAN ante los liderazgos presentes: "Yo aquí veo a muchos líderes, a muchos gallos que están aquí con nosotros. Y lo más importante es que vayamos todos juntos porque la unidad nos fortalece; por eso tenemos que salir todos juntos, todos unidos para que no venga alguien y nos gane".

    Luis Nava saluda con el brazo extendido entre las mesas de asistentes a la reuni\u00f3n con liderazgos de Col\u00f3n en Ajuchitl\u00e1n. Más de 400 ciudadanos y liderazgos sociales de Colón acudieron a la reunión con Luis Nava en Ajuchitlán, según la información difundida sobre el encuentro. rotativo.com.mx

    Para Nava, una nueva etapa en Querétaro requiere diálogo, cercanía y capacidad de sumar. Las diferencias de una sociedad, sostuvo, no tienen que convertirse en divisiones.

    Luis Nava estrecha la mano de una asistente durante la reuni\u00f3n con liderazgos sociales de Col\u00f3n Luis Nava explicó en Colón que pidió al gobernador separarse para recorrer los municipios y escuchar a la gente. rotativo.com.mx

    Nava dejó la Secretaría de Desarrollo Social del estado y ante los asistentes explicó esa decisión: "Le pedí el apoyo al gobernador para poderme separar y entonces dedicarme estos días y estas semanas a escuchar a la gente, a estar en los municipios, a recorrer".

    Luis Nava posa con tres asistentes durante la reuni\u00f3n con liderazgos sociales en Ajuchitl\u00e1n, Col\u00f3n. Luis Nava pidió a representantes de 43 comunidades de Colón sumarse en unidad una vez que se defina al Coordinador de Cuidemos Querétaro. rotativo.com.mx

    "Lo más importante es que nosotros con toda humildad sepamos escuchar y sepamos lo que ustedes quieren que cuidemos de Querétaro", añadió.

    rotativo.com.mx

    En Ajuchitlán también conversó sobre su trabajo en el servicio público e intercambió puntos de vista con delegados, ejidatarios y liderazgos del sector educativo y campesino de Colón.

    colon politica pan luis nava

    Reciente

    Dos agentes de investigación sujetan de los brazos a un hombre con el rostro difuminado, médico detenido en Corregidora, ante un fondo con logotipos de Sinergia por Querétaro y de la Fiscalía.
    Corregidora

    Detienen en Corregidora a médico requerido en Guanajuato

    La Policía de Investigación del Delito cumplimentó en la colonia Candiles una orden de un Juez de Control con sede en San Miguel de Allende.

    Participantes de pie en el escenario durante la presentación de INVERSA, Festival Querétaro Experimental 2026, ante una pantalla que anuncia el festival del 1 al 4 de octubre en Plaza Fundadores.
    Querétaro

    Querétaro Experimental 2026 instalará domo en Plaza Fundadores

    La Secretaría de Cultura municipal reúne a 68 artistas y colectivos en 24 propuestas, con acceso gratuito de 15:00 a 23:00 horas.

    Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, habla con micrófono ante las graduadas del Centro de Empoderamiento para las Mujeres.
    Querétaro

    Centro de Empoderamiento gradúa a más de 500 mujeres en Querétaro

    En un año de operación, el centro municipal ha recibido a más de 16 mil mujeres; el alcalde llamó a las graduadas a defender Querétaro.

    Dos asistentes se saludan en el escenario de la Convención Binacional México-Estados Unidos organizada por la AmSoc en Ciudad de México
    Editorial

    Querétaro suma cerca de 800 mdd de inversión de EU en 2026: Kuri

    El estado capta el 72% de los data centers del país; Kuri compartió panel con los gobernadores de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.