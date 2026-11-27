Querétaro, 27 de noviembre de 2026.- La policía cibernética del municipio de Querétaro detectó páginas clonadas que ofrecen productos y servicios, en plena temporada de compras de fin de año.
Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública municipal (SSPM) pidió a quienes compren en línea revisar con cuidado la dirección del sitio antes de pagar.
El secretario Juan Luis Ferrusca Ortiz recomendó comprobar que la dirección electrónica utilice el protocolo «https». A quienes planean adquirir paquetes vacacionales les sugirió hacerlo en lugares donde ya hayan comprado antes.
Por instrucción del presidente municipal, Felifer Macías Olvera, toda la corporación participa en la vigilancia de esta temporada: la Policía municipal y la Guardia Cívica cubren corredores y plazas comerciales, bancos y avenidas principales.
Ante cualquier situación irregular, la SSPM pide llamar a la línea de emergencias. Los vecinos también pueden recurrir a las redes ciudadanas de las siete delegaciones, que se organizan por calle y por colonia mediante chats vecinales conectados directamente con la Secretaría.
La advertencia también alcanza a los teléfonos. Ferrusca Ortiz alertó sobre fallas en algunos dispositivos que no se han actualizado. Según el secretario, los equipos con iOS necesitan actualizarse en este momento porque están siendo vulnerados, por lo que recomendó mantener al día el sistema operativo y los programas para evitar ataques.