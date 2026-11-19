San Juan del Río, 19 de noviembre de 2026. Ninguna persona en situación de calle aceptó irse al albergue invernal del DIF municipal de San Juan del Río durante la temporada de frío pasada.
Por eso la ayuda se limitó a repartir cobijas en la vía pública, informó la directora del organismo, María Patricia Mendoza Mejía.
“Ninguna persona se quiso ir al albergue y más bien lo que estuvimos haciendo es proporcionarles alguna cobija para que pudieran pasarla”, explicó en entrevista.
Para este invierno, el espacio ya está preparado, pero no tiene fecha de apertura. Se habilitará cuando Protección Civil reporte que hay personas en situación de calle dispuestas a trasladarse.
A partir de ese aviso, el DIF arranca de inmediato los trabajos operativos. Según Mendoza Mejía, el albergue “no tiene una fecha de apertura, más bien está disponible para que en el momento que sea necesario se pueda utilizar”.
El refugio es para personas que pasan la noche en la calle, como las que se encuentran en las calles alrededor del Centro Histórico. Ahí, el DIF hace recorridos con Protección Civil para invitarlas a dormir bajo techo. A quien acepte, el organismo lo atiende y le ofrece incluso un alimento caliente.
La directora aclaró que ubicar y atender a estas personas les corresponde a Seguridad Pública y a Protección Civil. “Nosotros lo único que hacemos es que en caso de que ellos sí acepten la invitación a los albergues con todo gusto acudimos para atenderlos”, dijo.
Se le preguntó por grupos que se han juntado para rentar cuartos en zonas como La Plazuela durante el invierno. Respondió que esa información le sirve sobre todo a Seguridad Pública.
Mientras el albergue no se active, el DIF sigue recibiendo cobijas para su campaña de invierno, que también busca llegar a las comunidades rurales donde el frío pega más fuerte.