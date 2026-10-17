Catas, talleres y gastronomía: el vino queretano llega a la Plaza del Gran Cué, en Corregidora

La secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, afirmó al inaugurar el encuentro que Querétaro consolida el enoturismo como pilar de su oferta turística.

Diez personas levantan copas sobre un escenario frente a la pantalla del 6° Festival del Vino Queretano

El festival tiene como sede la Plaza del Gran Cué, en Corregidora, donde las actividades abiertas al público se realizan el 17 y 18 de octubre.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 17, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, Querétaro, 17 de octubre de 2026.- El Festival del Vino Queretano llega a su sexta edición con actividades abiertas al público el 17 y 18 de octubre en la Plaza del Gran Cué, en Corregidora, donde se estima una asistencia de alrededor de 4 mil personas por día.

La secretaria de Turismo del estado, Adriana Vega Vázquez Mellado, afirmó al inaugurar el encuentro que Querétaro consolida el enoturismo como uno de los pilares de su oferta turística, mediante un trabajo coordinado con productores, empresarios e instituciones para impulsar la presencia de sus vinos en mercados nacionales e internacionales.

“Hoy celebramos mucho más que una edición de este festival. Celebramos la consolidación del enoturismo como uno de los grandes pilares del turismo queretano. Detrás de cada vino hay tierra, trabajo, talento, familias y comunidades; hay queserías, restaurantes, artesanos y prestadores de servicios que encuentran en esta actividad una oportunidad para crecer”, señaló la funcionaria.

Durante los últimos cinco años, destacó Vega Vázquez Mellado, la administración del gobernador Mauricio Kuri González ha impulsado acciones para fortalecer la proyección de los viñedos queretanos.

El propósito, planteó, es posicionar a la región como un referente de experiencias que integran vino, gastronomía, cultura y hospitalidad.

La secretaria subrayó que el enoturismo contribuye a diversificar las experiencias que Querétaro ofrece a sus visitantes, al vincular los viñedos con otros atractivos y actividades productivas.

Esa cadena de valor, añadió, beneficia a distintos sectores: desde la gastronomía y la producción de quesos hasta las artesanías y los servicios turísticos.

La sexta edición del festival se lleva a cabo del 16 al 18 de octubre, con una jornada técnica y el Salón del Vino entre los componentes de su programación.

Catas, talleres, gastronomía y actividades artísticas y culturales completan la oferta del encuentro.

El programa suma una batalla culinaria protagonizada por cocineros queretanos y la participación de QROMA Festival de Arte en Piso.

Con esa afluencia se prevé acercar la cultura del vino a nuevos públicos y fortalecer la promoción y la comercialización de productos y experiencias de la región.

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