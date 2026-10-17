Corregidora, Querétaro, 17 de octubre de 2026.- El Festival del Vino Queretano llega a su sexta edición con actividades abiertas al público el 17 y 18 de octubre en la Plaza del Gran Cué, en Corregidora, donde se estima una asistencia de alrededor de 4 mil personas por día.
La secretaria de Turismo del estado, Adriana Vega Vázquez Mellado, afirmó al inaugurar el encuentro que Querétaro consolida el enoturismo como uno de los pilares de su oferta turística, mediante un trabajo coordinado con productores, empresarios e instituciones para impulsar la presencia de sus vinos en mercados nacionales e internacionales.
“Hoy celebramos mucho más que una edición de este festival. Celebramos la consolidación del enoturismo como uno de los grandes pilares del turismo queretano. Detrás de cada vino hay tierra, trabajo, talento, familias y comunidades; hay queserías, restaurantes, artesanos y prestadores de servicios que encuentran en esta actividad una oportunidad para crecer”, señaló la funcionaria.
Durante los últimos cinco años, destacó Vega Vázquez Mellado, la administración del gobernador Mauricio Kuri González ha impulsado acciones para fortalecer la proyección de los viñedos queretanos.
El propósito, planteó, es posicionar a la región como un referente de experiencias que integran vino, gastronomía, cultura y hospitalidad.
La secretaria subrayó que el enoturismo contribuye a diversificar las experiencias que Querétaro ofrece a sus visitantes, al vincular los viñedos con otros atractivos y actividades productivas.
Esa cadena de valor, añadió, beneficia a distintos sectores: desde la gastronomía y la producción de quesos hasta las artesanías y los servicios turísticos.
La sexta edición del festival se lleva a cabo del 16 al 18 de octubre, con una jornada técnica y el Salón del Vino entre los componentes de su programación.
Catas, talleres, gastronomía y actividades artísticas y culturales completan la oferta del encuentro.
El programa suma una batalla culinaria protagonizada por cocineros queretanos y la participación de QROMA Festival de Arte en Piso.
Con esa afluencia se prevé acercar la cultura del vino a nuevos públicos y fortalecer la promoción y la comercialización de productos y experiencias de la región.