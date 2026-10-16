Dens Urtiz coordina mural de cinco artistas en San Juan del Río

La intervención en la calle Hidalgo busca sumar talento local a un proyecto artístico que contará con la participación de creadores de otras entidades.

Dens Urtiz, artista urbano, frente al mural que coordina en San Juan del Río
    • Urtiz elaboró el diseño general del mural y revisó las propuestas.
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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 16, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, Qro., 16 de octubre de 2026.– Cinco artistas pintan un mural en la calle Hidalgo, en el centro de San Juan del Río, bajo la coordinación del artista urbano sanjuanense Dens Urtiz, quien encabeza la gestión y el desarrollo creativo de la obra.

Vista general del mural en proceso sobre andamios, en la calle Hidalgo de San Juan del R\u00edo Los trabajos comenzaron el 12 de octubre en la calle Hidalgo. rotativo.com.mx

Los trabajos comenzaron el 12 de octubre y están programados para concluir el 21 de octubre, si el clima lo permite. Tres de los participantes son de San Juan del Río; los otros dos llegan de otras regiones y se suman durante el desarrollo del proyecto.

Urtiz elaboró el diseño general, revisó las propuestas de los demás artistas y mantuvo el contacto con representantes del municipio, que lo contrató. La contratación surgió de la recomendación de una persona que conocía su trabajo y facilitó el acercamiento con las autoridades municipales. Después trabajaron las ideas y las necesidades que debía atender el proyecto.


Cajas con botes de aerosol frente al mural y la fuente de la calle Hidalgo La intervención busca sumar talento local a creadores de otras entidades. rotativo.com.mx

Su formación combina práctica, talleres y contacto con otros artistas y maestros. “Pintando como tal, de manera profesional llevaré a lo mejor unos 10, 12 años más o menos”, señaló. El 80 por ciento o más de su producción, indicó, se realiza fuera del municipio.

Su obra puede consultarse en Instagram, Facebook y TikTok, donde aparece con el mismo nombre.

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