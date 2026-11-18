Querétaro, 18 de noviembre de 2026.- Las zonas serranas de Querétaro tendrán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius. En la ciudad de Santiago de Querétaro, la mínima será de 8 °C y la máxima de 25 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El pronóstico estatal cubre de las 06:00 horas de este miércoles a las 06:00 horas del jueves 19 de noviembre.
Para el estado se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros. La mañana será fría a fresca y con bancos de niebla. Por la tarde, el ambiente será de fresco a templado.
El viento soplará en dirección variable, de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 km/h.
El SMN advierte que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.
En las 24 horas anteriores, la entidad no registró lluvia. La temperatura más baja fue de 6.5 °C en San Ildefonso. Le siguieron Juriquilla y Derivadora San José, con 10 °C; El Batán y Constitución de 1917, con 11 °C, y el Observatorio Querétaro, con 11.7 °C. La mínima más alta se midió en Jalpan, con 15 °C.
Las máximas de ese periodo llegaron a 26 °C en El Pueblito y Carrillo y a 25.8 °C en el Observatorio Querétaro. Las más bajas se anotaron en San Ildefonso, con 20.5 °C, y en Jalpan, con 20 °C.
De acuerdo con la Conagua, el frente frío núm. 6 se mantiene casi estacionario sobre el golfo de México. Su masa de aire polar seguirá provocando mañanas frías a frescas en el norte, noreste, oriente y centro del país.
Además, canales de baja presión y la humedad que llega del océano Pacífico, reforzada por la corriente en chorro subtropical, causarán lluvias e intervalos de chubascos en el occidente y el centro de la República.
En la Mesa Central también habrá lluvias aisladas en Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.
Mientras tanto, el frente frío núm. 7 avanza lentamente por el noroeste y el norte del país, con vientos fuertes y lluvias aisladas en Baja California Sur.
En el sureste se esperan lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Veracruz, el este de Oaxaca, el noroeste de Chiapas y el oeste de Tabasco. En el istmo y el golfo de Tehuantepec seguirá el evento de “Norte”, con rachas de 70 a 90 km/h.
El SMN informó que vigila los efectos de los frentes núm. 6 y 7.