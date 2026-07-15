Querétaro, 15 de julio de 2026.- El sistema de bicicletas públicas Qrobici acumula 2,500 planes adquiridos —entre membresías y bonos— desde que terminó el periodo de gratuidad el pasado 30 de mayo, informó el secretario de Movilidad, Pedro Ángeles.
Desde el lanzamiento del programa se han realizado 6,200 viajes en total.El sistema se encuentra en su segunda etapa, con 34 estaciones habilitadas y cerca de 350 bicicletas disponibles.
En julio, la dependencia reporta casi 200 usuarios activos, con un promedio de 800 viajes registrados, un tiempo promedio de 21 minutos por recorrido y una distancia promedio de 2.2 kilómetros.
La segunda etapa ha cubierto ya el primer cuadro del Centro Histórico y se ha extendido sobre avenida Universidad y 5 de Febrero, incluyendo una estación en la Universidad UNITEC sobre Bernardo Quintana, que conecta a pie —a unos 800 metros— con la estación del tren ligero 18 de Marzo. Restan entre 15 y 16 estaciones por poner en operación, previstas para finales de julio.
Las membresías municipales cuestan 100 pesos por semana, 400 pesos al mes y 700 pesos al año; esta última equivale a un costo aproximado de 1.80 pesos por uso, según la dependencia.
Los bonos Qrobici para visitantes tienen un costo de 121 pesos por semana y 151 pesos por quincena; la tarifa unida por 30 días cuesta 125 pesos.
Ángeles indicó que el uso de bicicleta mecánica y eléctrica es variado entre los usuarios, y que las estaciones con pendiente pronunciada reciben más bicicletas eléctricas para facilitar el recorrido.
El horario de mayor uso del sistema es a partir de las 4:00 de la tarde.
El funcionario descartó que las obras en Bernardo Quintana hayan modificado el número de usuarios del sistema.Los recursos de membresías y bonos se canalizan a un fideicomiso de la Agencia de Movilidad del Estado (AMEC) y posteriormente se transfieren a las arcas municipales, de donde se determina el flujo destinado al mantenimiento del sistema, precisó el secretario.