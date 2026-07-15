Qrobici suma 2,500 planes adquiridos desde que terminó la gratuidad en Querétaro

La Secretaría de Movilidad reportó cerca de 200 usuarios activos en julio y un recorrido promedio de 2.2 kilómetros por viaje.

Estación del sistema de bicicletas públicas Qrobús con bicicletas mecánicas y eléctricas disponibles para los usuarios en Querétaro.

Qrobici suma 2,500 planes adquiridos desde que terminó la gratuidad en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de julio de 2026.- El sistema de bicicletas públicas Qrobici acumula 2,500 planes adquiridos —entre membresías y bonos— desde que terminó el periodo de gratuidad el pasado 30 de mayo, informó el secretario de Movilidad, Pedro Ángeles.

Desde el lanzamiento del programa se han realizado 6,200 viajes en total.El sistema se encuentra en su segunda etapa, con 34 estaciones habilitadas y cerca de 350 bicicletas disponibles.

En julio, la dependencia reporta casi 200 usuarios activos, con un promedio de 800 viajes registrados, un tiempo promedio de 21 minutos por recorrido y una distancia promedio de 2.2 kilómetros.

La segunda etapa ha cubierto ya el primer cuadro del Centro Histórico y se ha extendido sobre avenida Universidad y 5 de Febrero, incluyendo una estación en la Universidad UNITEC sobre Bernardo Quintana, que conecta a pie —a unos 800 metros— con la estación del tren ligero 18 de Marzo. Restan entre 15 y 16 estaciones por poner en operación, previstas para finales de julio.

Las membresías municipales cuestan 100 pesos por semana, 400 pesos al mes y 700 pesos al año; esta última equivale a un costo aproximado de 1.80 pesos por uso, según la dependencia.

Los bonos Qrobici para visitantes tienen un costo de 121 pesos por semana y 151 pesos por quincena; la tarifa unida por 30 días cuesta 125 pesos.

Ángeles indicó que el uso de bicicleta mecánica y eléctrica es variado entre los usuarios, y que las estaciones con pendiente pronunciada reciben más bicicletas eléctricas para facilitar el recorrido.

El horario de mayor uso del sistema es a partir de las 4:00 de la tarde.

El funcionario descartó que las obras en Bernardo Quintana hayan modificado el número de usuarios del sistema.Los recursos de membresías y bonos se canalizan a un fideicomiso de la Agencia de Movilidad del Estado (AMEC) y posteriormente se transfieren a las arcas municipales, de donde se determina el flujo destinado al mantenimiento del sistema, precisó el secretario.

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