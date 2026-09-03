San Juan del Río, 3 de septiembre de 2026.- La moto no era suya. Se la prestaba su primo, el único de la familia que se atrevió a comprarla cuando el padre de León Sergio "Tuto" González de la Vega se negó por miedo al peligro. Con esa moto ajena, que él trataba "como si fuera mía", ganó su primera carrera en Las Peñitas, en 1969.

De ahí no paró: 55 años de motocross, alrededor de mil 800 trofeos y 15 fracturas después, hoy repasa una carrera que solo se detuvo, dos veces, por decisión propia.

González llegó al deporte por invitación de Antonio Zamora y de Federico Torres, quien murió recientemente. Los nervios lo acompañaron desde el primer arranque: antes de cada carrera prefería que nadie le dirigiera la palabra, dice, por la ansiedad de ganar. Con el tiempo aprendió a disfrutarlas.

El ascenso fue rápido. Lo patrocinó la Carabela de México, ganó una carrera internacional en México —único mexicano en el podio, en segundo lugar— y viajó a Texas, Estados Unidos, donde sumó un primer y un tercer lugar.

El Cabildo de San Juan del Río lo reconoció durante los festejos por el 179 aniversario del municipio, con cuatro campeonatos obtenidos en 1977 y el título nacional de veteranos en 2001.

Se retiró por primera vez en 1982. Fue un domingo: acababa de coronarse campeón regional cuando su padre lo mandó llamar. "Los campeones y los inteligentes se retiran cuando son campeones, no cuando andan ya causando lástimas", le dijo.

Detrás del consejo había una preocupación concreta: González bebía sin control, y su padre —que prefería preguntarles a sus hijas en qué lugar había quedado, en vez de vivir la carrera de cerca— sabía que el alcohol, tarde o temprano, le costaría algo más que una carrera.

El alcoholismo se agravó en 1995. Ese año entró a un grupo de apoyo —cuyo nombre no pudo precisarse con certeza en la grabación— y dejó de beber; asegura que lleva 35 años sin probar el alcohol. También en 1995 volvió a las pistas, después de más de una década retirado, y compitió hasta hace dos años.

Sumadas las dos etapas, calcula 55 años de carrera y una vitrina de alrededor de mil 800 trofeos, con 15 fracturas como saldo físico. Empezó en la categoría de novatos, apenas cinco carreras, antes de subir a expertos; después llegó a veteranos de 40 y de 50 años, y hace dos años corrió todavía en la categoría de mayores de 60, en la pista de Santa Matilde, donde en 2022 la Feria de San Juan del Río le rindió un homenaje al inaugurar el circuito.

Del origen del motocross local habla con la misma reverencia que de su propia carrera: atribuye su arranque a Antonio Zamora, quien —según contó— organizó la primera carrera de motos en 1963 y que, a sus 88 años, sigue subiéndose a la moto.

A los pilotos que empiezan les pide entrar "de abajo para arriba", con disciplina y con la cabeza tanto como con el cuerpo, para no engrosar la lista de accidentes.

Y liga el consejo con la razón última por la que sigue insistiendo en el motociclismo: "con tanta drogadicción y alcoholismo, prefiero que mis hijos corran motos y no anden en esos pasos", dijo, antes de pedirles a otros padres que empujen a sus propios hijos hacia cualquier disciplina deportiva, por el mismo motivo.