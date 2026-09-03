Tuto González: la moto prestada que se volvió mil 800 trofeos

El piloto sanjuanense debutó en 1969 con una moto prestada, dejó el alcohol en 1995 y compitió hasta hace dos años.

León Sergio "Tuto" González, piloto de motocross de San Juan del Río, durante entrevista sobre su carrera (propuesto)

González, con 55 años de trayectoria en el motocross y alrededor de mil 800 trofeos, se retiró en definitiva hace dos años.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 3 de septiembre de 2026.- La moto no era suya. Se la prestaba su primo, el único de la familia que se atrevió a comprarla cuando el padre de León Sergio "Tuto" González de la Vega se negó por miedo al peligro. Con esa moto ajena, que él trataba "como si fuera mía", ganó su primera carrera en Las Peñitas, en 1969.

De ahí no paró: 55 años de motocross, alrededor de mil 800 trofeos y 15 fracturas después, hoy repasa una carrera que solo se detuvo, dos veces, por decisión propia.

González llegó al deporte por invitación de Antonio Zamora y de Federico Torres, quien murió recientemente. Los nervios lo acompañaron desde el primer arranque: antes de cada carrera prefería que nadie le dirigiera la palabra, dice, por la ansiedad de ganar. Con el tiempo aprendió a disfrutarlas.

El ascenso fue rápido. Lo patrocinó la Carabela de México, ganó una carrera internacional en México —único mexicano en el podio, en segundo lugar— y viajó a Texas, Estados Unidos, donde sumó un primer y un tercer lugar.

El Cabildo de San Juan del Río lo reconoció durante los festejos por el 179 aniversario del municipio, con cuatro campeonatos obtenidos en 1977 y el título nacional de veteranos en 2001.

Se retiró por primera vez en 1982. Fue un domingo: acababa de coronarse campeón regional cuando su padre lo mandó llamar. "Los campeones y los inteligentes se retiran cuando son campeones, no cuando andan ya causando lástimas", le dijo.

Detrás del consejo había una preocupación concreta: González bebía sin control, y su padre —que prefería preguntarles a sus hijas en qué lugar había quedado, en vez de vivir la carrera de cerca— sabía que el alcohol, tarde o temprano, le costaría algo más que una carrera.

El alcoholismo se agravó en 1995. Ese año entró a un grupo de apoyo —cuyo nombre no pudo precisarse con certeza en la grabación— y dejó de beber; asegura que lleva 35 años sin probar el alcohol. También en 1995 volvió a las pistas, después de más de una década retirado, y compitió hasta hace dos años.

Sumadas las dos etapas, calcula 55 años de carrera y una vitrina de alrededor de mil 800 trofeos, con 15 fracturas como saldo físico. Empezó en la categoría de novatos, apenas cinco carreras, antes de subir a expertos; después llegó a veteranos de 40 y de 50 años, y hace dos años corrió todavía en la categoría de mayores de 60, en la pista de Santa Matilde, donde en 2022 la Feria de San Juan del Río le rindió un homenaje al inaugurar el circuito.

Del origen del motocross local habla con la misma reverencia que de su propia carrera: atribuye su arranque a Antonio Zamora, quien —según contó— organizó la primera carrera de motos en 1963 y que, a sus 88 años, sigue subiéndose a la moto.

A los pilotos que empiezan les pide entrar "de abajo para arriba", con disciplina y con la cabeza tanto como con el cuerpo, para no engrosar la lista de accidentes.

Y liga el consejo con la razón última por la que sigue insistiendo en el motociclismo: "con tanta drogadicción y alcoholismo, prefiero que mis hijos corran motos y no anden en esos pasos", dijo, antes de pedirles a otros padres que empujen a sus propios hijos hacia cualquier disciplina deportiva, por el mismo motivo.

deportes sociales motocross

Reciente

Las diputadas Adriana Meza y Perla Flores votan a mano alzada en la Comisión de Turismo del Congreso de Querétaro
Legislatura

Aprueban declarar patrimonio cultural los lavaderos de El Salitre

La Comisión también exhortó declarar la Cabalgata de la Amistad de San Juan del Río patrimonio cultural inmaterial del estado.

Sesión de la Comisión de Inclusión del IEEQ que aprobó el libro sobre mujeres en las elecciones judiciales de 2025.
Querétaro

IEEQ y AMCEE coeditarán libro sobre mujeres en elección judicial

La obra reunirá textos de autoras de 19 entidades y el prólogo de la magistrada Rebeca Barrera Amador.

Vecinos de Colinas de Menchaca I y II asisten a una reunión sobre la regularización del asentamiento
Querétaro

Familias de Colinas de Menchaca esperan años por regularización

El legislador recordó que la colonia ya cuenta con agua potable y prometió impulsar la entrega de los predios a los vecinos.

Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina en la que adelantó la trazabilidad del IEPS a gasolinas
México

IEPS a gasolinas tendrá trazabilidad contra el huachicol fiscal

El SAT trabaja en un mecanismo para rastrear el IEPS desde la importación hasta la venta en gasolineras; la presidenta descartó aumentos al IEPS de alcohol y tabaco.