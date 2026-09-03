Querétaro, 3 de septiembre de 2026.- El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C. (AMCEE) coeditarán el libro "La participación de las mujeres en las elecciones judiciales de 2025 en México (enfoque local)", que documentará las experiencias, los hallazgos y los aprendizajes de consejeras y exconsejeras electorales que participaron en la organización y la observación de las elecciones judiciales en 19 entidades federativas del país.

La Comisión de Inclusión del IEEQ aprobó el texto, que se suma a un esfuerzo editorial coordinado con ocho instituciones más.

Coeditan la obra la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, el Instituto Electoral de Tamaulipas, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, el Instituto Estatal Electoral de Baja California, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit y el Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, A.C.

Para la consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno, presidenta de la Comisión, la obra será una aportación al conocimiento de los retos normativos y operativos que enfrentan los organismos públicos locales electorales (OPL), particularmente en materia de paridad de género, igualdad sustantiva, inclusión y prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género.

"Estoy convencida de que documentar y compartir estas experiencias contribuyen a seguir avanzando hacia una democracia más inclusiva, paritaria y libre de violencia; además incorpora una perspectiva de derechos humanos y visibiliza la participación política de las mujeres y de grupos de atención prioritaria", precisó Olvera Moreno.

La coordinación editorial recae en cuatro consejeras: Olvera Moreno por Querétaro, Alma Lorena Alonso Valdivia por Sonora, Vera Juárez Figueroa por Baja California y Perla Marisol Gutiérrez Canizales por Baja California Sur.

El libro reunirá textos de autoras de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, además del prólogo de la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Rebeca Barrera Amador.

En la sesión de la Comisión participaron también la consejera presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez; las consejeras electorales Martha Paola Carbajal Zamudio, Rosa Martha Gómez Cervantes y Violeta Larissa Meza Lavadores; el consejero electoral Daniel Dorantes Guerra; la secretaria ejecutiva, Noemi Sabino Cabello, y el secretario técnico de la Comisión, Miguel Sergio Leroy López González.