Querétaro, 3 de septiembre de 2026.- Más de 130 familias del asentamiento Colinas de Menchaca I y II, en la zona norte de la capital, siguen a la espera de que concluya el trámite de regularización de sus predios, un proceso que —acusaron los propios vecinos— lleva años sin resolverse y que les impide el acceso a obras y servicios adicionales.
El senador Agustín Dorantes Lámbarri regresó al asentamiento para revisar con ellos el avance del trámite.
El legislador recordó que, a través de la Comisión Estatal de Aguas y en la gestión del gobernador Mauricio Kuri, las familias de Colinas de Menchaca I y II ya cuentan con servicio y contratos de agua potable.
Con ese pendiente resuelto, dijo, el esfuerzo se concentrará ahora en la regularización de los predios, paso que consideró necesario para que la colonia avance en el acceso a más obras y servicios.
“Entonces, yo lo que creo es, si ya están muy cerca de lograr la regularización, lo que hay que hacer es corretearla, y ya luego con la regularización y con las áreas entregadas al gobierno estatal y municipal, ya luego tienen que volver a juntarse como colonia, priorizar necesidades, tocar la puerta de gobierno e irnos por lo más urgente, lo más importante para que mejore la colonia. Si me permiten, yo les ayudo con este proceso de empujar el tema de la regularización, y cuando terminemos, si me vuelven a invitar, vemos cómo les ayudo para lo que siga”, dijo Dorantes Lámbarri durante el encuentro con los vecinos.
El Senador recordó su labor de gestión en la zona a través de los distintos cargos que ha desempeñado. Como ejemplo mencionó el nuevo Centro de Salud y la Subcomandancia en Menchaca, la rehabilitación de la cancha de la colonia Generación 2000, y la mejora de vialidades y banquetas en Colinas de Menchaca.
Conforme al planteamiento del propio senador, la ruta que sigue tras la regularización es que las áreas correspondientes queden entregadas al gobierno estatal y municipal, para que los vecinos se organicen nuevamente como colonia y prioricen ante las autoridades las obras más urgentes.