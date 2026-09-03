Familias de Colinas de Menchaca esperan años por regularización

El legislador recordó que la colonia ya cuenta con agua potable y prometió impulsar la entrega de los predios a los vecinos.

Vecinos de Colinas de Menchaca I y II asisten a una reunión sobre la regularización del asentamiento

Más de 130 familias de Colinas de Menchaca I y II siguen a la espera de la regularización de sus predios, trámite que llevan años gestionando.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de septiembre de 2026.- Más de 130 familias del asentamiento Colinas de Menchaca I y II, en la zona norte de la capital, siguen a la espera de que concluya el trámite de regularización de sus predios, un proceso que —acusaron los propios vecinos— lleva años sin resolverse y que les impide el acceso a obras y servicios adicionales.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri regresó al asentamiento para revisar con ellos el avance del trámite.

El legislador recordó que, a través de la Comisión Estatal de Aguas y en la gestión del gobernador Mauricio Kuri, las familias de Colinas de Menchaca I y II ya cuentan con servicio y contratos de agua potable.

Con ese pendiente resuelto, dijo, el esfuerzo se concentrará ahora en la regularización de los predios, paso que consideró necesario para que la colonia avance en el acceso a más obras y servicios.

“Entonces, yo lo que creo es, si ya están muy cerca de lograr la regularización, lo que hay que hacer es corretearla, y ya luego con la regularización y con las áreas entregadas al gobierno estatal y municipal, ya luego tienen que volver a juntarse como colonia, priorizar necesidades, tocar la puerta de gobierno e irnos por lo más urgente, lo más importante para que mejore la colonia. Si me permiten, yo les ayudo con este proceso de empujar el tema de la regularización, y cuando terminemos, si me vuelven a invitar, vemos cómo les ayudo para lo que siga”, dijo Dorantes Lámbarri durante el encuentro con los vecinos.

El Senador recordó su labor de gestión en la zona a través de los distintos cargos que ha desempeñado. Como ejemplo mencionó el nuevo Centro de Salud y la Subcomandancia en Menchaca, la rehabilitación de la cancha de la colonia Generación 2000, y la mejora de vialidades y banquetas en Colinas de Menchaca.

Conforme al planteamiento del propio senador, la ruta que sigue tras la regularización es que las áreas correspondientes queden entregadas al gobierno estatal y municipal, para que los vecinos se organicen nuevamente como colonia y prioricen ante las autoridades las obras más urgentes.

gobierno senado agustin dorantes

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