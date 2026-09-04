80% del daño solar en la piel ocurre antes de los 18 años: IMSS

Una quemadura solar durante la infancia casi duplica el riesgo de desarrollar melanoma, según un análisis de 51 estudios citado por especialistas del IMSS.

Especialista del IMSS sostiene una sombrilla UPF mientras explica los factores que modifican la protección de la ropa.

Durante la conferencia "Fotoprotección y abordaje diagnóstico de lesiones pigmentadas", la especialista mostró cómo el color, el estiramiento, la humedad y el lavado modifican el factor de protección ultravioleta (UPF) de las prendas.

Foto: IMSS
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 4 de septiembre de 2026.- Entre 50 y 80 por ciento del daño que la radiación solar provoca en la piel se recibe antes de los 18 años, por lo que la infancia es la etapa prioritaria para establecer hábitos de protección, explicó la doctora Nanette Alcántara Solís, jefa del Departamento de Dermatología Pediátrica del Hospital General del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La especialista habló durante el taller de fotoprotección, actividad académica que se realiza año con año y que reunió a 85 médicos del Hospital General del CMN La Raza, entre personal de base, de primer contacto y residentes de las especialidades de Pediatría Dermatológica, Medicina Interna y Alergología.

M\u00e9dicos y residentes del CMN La Raza asisten al Taller de Fotoprotecci\u00f3n con proyecci\u00f3n sobre efectos de la radiaci\u00f3n UV. Personal médico de base, residentes y especialistas asistieron al Taller de Fotoprotección en el Hospital General del CMN La Raza, donde se revisaron los efectos agudos y crónicos de la radiación ultravioleta en la piel.Foto: IMSS

En su conferencia "Fotoprotección y abordaje diagnóstico de lesiones pigmentadas", Alcántara Solís detalló que la protección frente a la radiación ultravioleta debe combinar medidas tópicas, físicas y conductuales: ropa protectora, sombreros de ala ancha, lentes con filtro ultravioleta, permanecer bajo sombra y evitar la exposición solar en las horas de mayor intensidad.

Precisó que los menores de seis meses no deben exponerse directamente al sol. Cuando sea necesario salir, deben privilegiarse la sombra, la ropa protectora y los accesorios adecuados. En mayores de seis meses recomendó el uso de protectores solares minerales en las zonas expuestas.

La prevención, dijo, debe involucrar al personal de salud, a padres, cuidadores y escuelas; el personal médico de primer contacto es clave para detectar oportunamente alteraciones de la piel y orientar a las familias sobre las principales medidas preventivas.

Asistentes al taller se aplican protector solar en la frente durante una demostraci\u00f3n pr\u00e1ctica de fotoprotecci\u00f3n. Como parte de la actividad práctica del taller, las asistentes se aplicaron protector solar en la frente para ejemplificar la cantidad y la técnica recomendadas.Foto: IMSS

Durante el taller, Alcántara Solís abordó además qué lesiones pigmentadas requieren valoración médica: las que cambian de forma, tamaño o color, presentan elevación, crecimiento progresivo, ulceración, sangrado, comezón o dolor, así como las que aparecen de manera reciente.

La piel infantil tiene características estructurales que la hacen más susceptible al daño por radiación ultravioleta, explicó por su parte la doctora Adriana María Valencia Herrera, especialista en Dermatología Pediátrica del Hospital Infantil de México "Federico Gómez". Un análisis de 51 estudios, recordó, encontró que el antecedente de una quemadura solar en la infancia incrementa casi al doble el riesgo de desarrollar melanoma.

Primer plano de una mano aplicando protector solar en gel sobre el dorso de la mano durante la demostraci\u00f3n del taller. La demostración incluyó la aplicación directa de protector solar para mostrar la cantidad adecuada que debe usarse sobre la piel expuesta.Foto: IMSS

La protección no depende únicamente de los productos aplicados sobre la piel. Valencia Herrera recomendó ropa de tejido cerrado, preferentemente de fibras sintéticas y colores oscuros, además de prendas con factor de protección ultravioleta (UPF): los textiles con UPF de 40 a 50+ bloquean entre 97.5 y más de 98 por ciento de la radiación ultravioleta.

El factor de protección solar, agregó, depende de la cantidad aplicada, la frecuencia de reaplicación, la sudoración, el contacto con el agua y la composición de la fórmula. Recomendó productos de amplio espectro, con factor de protección de al menos 30, resistentes al agua y al sudor, aplicados en cantidad adecuada.

Convertir estas acciones en hábito desde la infancia, enfatizaron ambas especialistas, contribuye a disminuir el daño acumulado en la piel, el desarrollo de lesiones malignas y precancerosas, y el fotoenvejecimiento asociado a la exposición a radiación ultravioleta.

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