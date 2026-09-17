Detienen en Sonora a hombre con orden por violación en Qro

La Fiscalía de Querétaro, en coordinación con autoridades de Sonora, detuvo en Hermosillo a Alejandro "N" por hechos ocurridos en 2025.

Hombre esposado es custodiado por agentes de la Policía de Investigación tras detención en Hermosillo, Sonora

La Fiscalía General de Querétaro cumplimentó la orden de aprehensión contra Alejandro "N" en Hermosillo, Sonora, por su probable intervención en el delito de violación equiparada. Se presume su inocencia mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General de Querétaro cumplimentó una orden de aprehensión contra Alejandro "N" por su probable intervención en el delito de violación equiparada, en hechos ocurridos en 2025 en el estado.

Los actos de investigación permitieron establecer la probable intervención del imputado y obtener la orden judicial en su contra. Las labores de búsqueda y localización posteriores ubicaron a Alejandro "N" en Hermosillo, Sonora.

A través de mecanismos de colaboración interestatal del esquema Sinergia, la Fiscalía de Querétaro coordinó con autoridades de Sonora el cumplimiento del mandamiento judicial en esa entidad.

El 16 de agosto de 2026, elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) de Querétaro, en coordinación con autoridades de Sonora, ejecutaron la detención en Hermosillo.

Alejandro "N" fue trasladado posteriormente a Querétaro y puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para determinar su situación jurídica.

seguridad criminalidad sucesos fiscalia

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