Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General de Querétaro cumplimentó una orden de aprehensión contra Alejandro "N" por su probable intervención en el delito de violación equiparada, en hechos ocurridos en 2025 en el estado.
Los actos de investigación permitieron establecer la probable intervención del imputado y obtener la orden judicial en su contra. Las labores de búsqueda y localización posteriores ubicaron a Alejandro "N" en Hermosillo, Sonora.
A través de mecanismos de colaboración interestatal del esquema Sinergia, la Fiscalía de Querétaro coordinó con autoridades de Sonora el cumplimiento del mandamiento judicial en esa entidad.
El 16 de agosto de 2026, elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) de Querétaro, en coordinación con autoridades de Sonora, ejecutaron la detención en Hermosillo.
Alejandro "N" fue trasladado posteriormente a Querétaro y puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para determinar su situación jurídica.