Sheinbaum pide a EEUU rendir cuentas sobre narcotráfico

La petición se dio luego de señalamientos del presidente Donald Trump sobre las acciones que México debe reforzar en la materia.

Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional

La presidenta respondió al reporte de Estados Unidos sobre narcotráfico y pidió conocer resultados de ese país en materia de lavado de dinero.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 17, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 17 de septiembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al más reciente reporte del gobierno de Estados Unidos sobre el combate al narcotráfico y pidió conocer los resultados de las autoridades estadounidenses en materia de tráfico de drogas, consumo y lavado de dinero.

La petición se dio luego de señalamientos del presidente Donald Trump sobre las acciones que, a su juicio, debe reforzar México.

"Me gustaría escuchar o ver un reporte de lo que hace el gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos", declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria recordó que los avances del gobierno de México en la materia han sido reconocidos previamente por el propio Trump.

Sheinbaum planteó además que el gobierno estadounidense debe transparentar sus propios resultados en el combate al lavado de dinero dentro de su territorio.

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