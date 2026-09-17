Segundo Simulacro Nacional será el sábado 19 de septiembre

La alerta sísmica se activará en celulares y altavoces de las entidades con el sistema disponible, confirmó la presidenta durante la conferencia matutina.

Claudia Sheinbaum durante el anuncio del Segundo Simulacro Nacional 2026 en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el simulacro se realizará el sábado 19 de septiembre, con activación de la alerta sísmica en celulares y altavoces.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 17, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 17 de septiembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre, con activación de la alerta sísmica en celulares y altavoces en las entidades donde el sistema está disponible.

El anuncio se dio durante la conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Será la primera vez que el ejercicio se realice en sábado. La fecha coincide con el aniversario de los sismos de 1985 y 2017.

Sheinbaum descartó que el sonido de la alerta cambie para este ejercicio, como se había sugerido en redes sociales. "El simulacro, pues debe ser un simulacro en todo el sentido y por lo tanto pues usar el mismo sonido", declaró.

La mandataria recordó que, cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se probaron sonidos distintos junto con especialistas y finalmente se optó por mantener el tono ya conocido por la población.

Como parte de la conferencia se presentó además la cápsula Mujeres en la Historia, dedicada en esta ocasión al papel de las mujeres durante los sismos de 1985 y 2017.

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