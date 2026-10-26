Altar Monumental de Querétaro reúne Acueducto y patrimonio

La secretaria de Turismo estatal informó que la instalación de 14 metros se inaugurará a las 19:00 horas en Plaza de Armas.

Altar de Día de Muertos con arcos de cempasúchil, papel picado y figuras de catrinas en Plaza de Armas de Querétaro
  • El Altar Monumental alcanza 14 metros de altura y será inaugurado a las 19:00 horas en Plaza de Armas.
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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 26, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 26 de octubre de 2026.- El Acueducto de Querétaro y distintas expresiones del patrimonio cultural del estado forman parte del concepto del Altar Monumental de Día de Muertos, que será inaugurado a las 19:00 horas en Plaza de Armas, informó la secretaria de Turismo estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado.

La instalación mide 14 metros de altura y busca reconocer los elementos históricos y culturales que han dado identidad a la entidad. La funcionaria invitó a la población a asistir y conocer los detalles del montaje.

Sobre el sentido de la propuesta, la titular de Turismo señaló:

“Creo que hoy hacemos mención de todo lo que Querétaro tiene: elementos artesanos, productores, poetas, escritores que nos han dado historia y que hoy nos hacen sentir orgullosos de este Querétaro”, expresó.

Las figuras volumétricas permiten a los visitantes conocer el origen de distintas expresiones culturales y entender por qué algunas han alcanzado reconocimiento mundial. La intención, indicó, es presentarlas de forma atractiva tanto a habitantes como a turistas.

El altar se realiza en coordinación con el municipio y se suma a las actividades organizadas en distintos puntos de la capital por Día de Muertos.

Para Vega Vázquez Mellado, estas iniciativas contribuyen a preservar las tradiciones mexicanas y a fortalecer la identidad de la población.

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