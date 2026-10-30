Prevén lluvias fuertes en el noroeste y norte de México

Las precipitaciones alcanzarán también el occidente, oriente, sur y sureste, con chubascos en el Valle de México y la península de Yucatán.

Mapa de sistemas meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional con canales de baja presión, frente frío y corriente en chorro sobre México el 30 de octubre de 2026

Canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, sumados a humedad del Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, mantienen lluvias en siete regiones del país, según el reporte de las 06:00 horas.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 30, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
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Ciudad de México, 30 de octubre de 2026.- Entidades del noroeste y norte de México registrarán lluvias fuertes, con puntos de lluvia muy fuerte, mientras que el occidente, oriente, centro, sur y sureste tendrán lluvias y chubascos, de acuerdo con el pronóstico difundido por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

El escenario lo generan varios canales de baja presión extendidos sobre el territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica.

A esos sistemas se suma el ingreso de humedad desde tres cuerpos de agua: el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

La franja de mayor intensidad corresponde al noroeste y al norte del país. Ahí, la CNPC prevé lluvias fuertes de forma generalizada y, en puntos específicos, lluvias muy fuertes.

En el resto del territorio el pronóstico baja de intensidad, pero no desaparece: el occidente, el oriente, el centro, el sur y el sureste recibirán lluvias y chubascos.

El Valle de México y la península de Yucatán quedan dentro de esa zona.

Con ello, el aviso abarca siete regiones del país con algún tipo de precipitación a lo largo de la jornada.

El mapa de sistemas meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), reporte número 605 con corte a las 06:00 horas, ubica además un frente frío al norte de la frontera, sobre territorio estadounidense, y la corriente en chorro subtropical que avanza desde el Pacífico en dirección a la península de Baja California.

clima lluvias medio ambiente seguridad

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