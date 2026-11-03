Ciudad de México, 3 de noviembre de 2026.- A partir del 3 de noviembre, las primarias y secundarias públicas y privadas de todo el país restringen el uso de celulares y dispositivos digitales durante toda la jornada escolar, recreo incluido. La medida fue dada a conocer por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En educación media superior, cada plantel definirá sus propios acuerdos con docentes y madres y padres de familia, de acuerdo con las características de su comunidad.

En educación superior, donde el estudiantado es adulto, la dependencia promoverá la ciudadanía digital: pensamiento crítico, conocimiento de cómo operan los algoritmos y las pantallas, y comprensión de la inteligencia artificial.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que el Sistema Educativo Nacional atiende a 34.1 millones de estudiantes, con 2.2 millones de docentes en 263.6 mil escuelas públicas y privadas.

Los lineamientos, explicó, surgieron del diálogo y la consulta con maestras y maestros, especialistas, autoridades educativas, universidades y organismos internacionales. Delgado invitó a niñas, niños y jóvenes a “apagar el celular y encender la imaginación con la lectura”.

La SEP sustenta la restricción en la protección de la salud mental del estudiantado. Entre los riesgos asociados al uso excesivo de pantallas, la dependencia enumeró depresión, ansiedad, insomnio, autolesiones y trastornos de la conducta alimentaria.

Añadió que las redes sociales pueden fomentar comparaciones con modelos de vida ilusorios y llevar a medir el valor personal por el número de “me gusta”. Con el desplazamiento infinito, los menores quedan expuestos a violencia, pornografía, mensajes de odio, acoso sexual y ciberacoso.

Con esta decisión, México se suma a más de 100 países que cuentan con reglas sobre el uso del celular en las escuelas.

La consulta contó con la participación de más de 650 mil docentes. De ellos, 80% identificó dificultades de atención entre sus alumnos; 79%, problemas de memoria; 73%, dificultades para regular emociones o manejar la frustración, y 71%, cansancio o somnolencia. El 81% consideró necesarias las medidas.

Delgado subrayó que la protección de niñas, niños y adolescentes no puede recaer solo en madres, padres, docentes y autoridades educativas, y que las plataformas digitales también deben asumir su responsabilidad, en particular frente a los contenidos que promueven violencia, acoso escolar y abuso sexual.

En ese sentido, recordó el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum, que obliga a las plataformas a detectar y retirar de inmediato los contenidos de odio y violencia, a notificar a las autoridades para identificar patrones de violencia y otros riesgos, y a reforzar las medidas de seguridad y verificación de edad para proteger a los menores.

La SEP indicó que la medida, impulsada por el gobierno de Sheinbaum, parte de que los algoritmos influyen en lo que niñas y niños ven, piensan y sienten, y que el propósito es que las pantallas no les quiten los espacios de la infancia.