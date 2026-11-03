MUT dedica noviembre a los tintes naturales en Ciudad de México

El programa De la tierra al mar reúne a tejedoras, artistas y tintoreros de Oaxaca, Veracruz y Coahuila en talleres, una ponencia y charlas.

Artesana borda un textil rojo en un puesto de textiles, parte del programa de tintes naturales del MUT

Artesanas y artesanos de Oaxaca, Veracruz y Coahuila compartirán su experiencia con el color en talleres y charlas del MUT.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 03, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 3 de noviembre de 2026.- El Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT) dedica noviembre a los tintes naturales con tres talleres, una ponencia y dos charlas, informó la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

El programa se titula De la tierra al mar, tintes naturales de México.

Es una propuesta para acercarse a los materiales, las técnicas y los procesos que dan color a los textiles desde la experiencia de sus creadores. Durante el mes, el museo recibirá a artesanas, artesanos, artistas y tintoreros de Oaxaca, Veracruz y Coahuila, quienes compartirán sus experiencias con el público en talleres y charlas.

Las actividades permitirán conocer la diversidad de plantas y otros recursos naturales que se usan para teñir, sus procesos y su vínculo con los territorios y las comunidades.

También abordarán el cuidado de las especies y los ecosistemas de los que dependen estas prácticas, su uso sostenible y el reconocimiento a quienes las mantienen presentes en la creación textil.

El sábado 7 de noviembre, de 11 a 15 horas, abre el programa de talleres con “El color del cempasúchil: taller de teñido textil”, a cargo de Teresa Lino Bello, fundadora del colectivo de mujeres Tamachij Chihuatl, y de Natalia Toribio Santos, tejedoras, bordadoras y tintoreras de Hueyapan, Puebla.

Las participantes explorarán las posibilidades tintóreas del cempasúchil y aprenderán cómo sus flores aportan color a las fibras textiles.

El trabajo de ambas abarca el rescate de iconografías antiguas, en cuyos diseños se expresa la cosmovisión de la Sierra Nororiental.

El viernes 13 de noviembre, a las 11 horas, los artesanos Francisco Javier Reyes y Juan Rubén Tamayo, de Saltillo, Coahuila, dedicados a la preservación y el tejido del sarape, ofrecerán la charla “Entre colores y tramas” sobre la exploración del color y la experimentación con tintes naturales en esa pieza textil.

Forma parte de Entintando la palabra, el ciclo de charlas que el MUT presenta en el marco del noveno Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilario.

Al día siguiente, a las 12 horas, Mauro Habacuc Avendaño, tintorero de Pinotepa de Don Luis, Oaxaca, que ha dedicado más de seis décadas a preservar la técnica ancestral de teñido de hilos con caracol púrpura (Plicopurpura pansa), presentará la charla y muestra “Púrpura del mar: saberes y color del caracol púrpura”. Será un acercamiento al molusco, a la obtención de su tinta y a su vínculo con la creación textil de su comunidad.

Edmunda Romero Camilo, joven artesana textil y tintorera nahua de Tepexpan, Soledad Atzompa, Veracruz, impartirá dos talleres. El viernes 20 de noviembre, de 11 a 17 horas, será “El color en la fibra”, un taller práctico de preparación y teñido de fibras con plantas silvestres de la región.

El sábado 21 de noviembre, también de 11 a 17 horas, llega el de elaboración de tlapiales, en el que quienes asistan conocerán el proceso para realizar estas piezas textiles.

El sábado 28 de noviembre, a las 12 horas, Leticia Arroyo Ortiz, artista plástica interdisciplinaria y tejedora, dedicada a la investigación y recuperación de los tintes naturales aplicados al arte textil y al papel hecho a mano, ofrecerá la ponencia “Tintes naturales en México: materiales, color y conocimiento”.

Desde su trayectoria hablará de la relación entre los tintes y las prácticas textiles, de los materiales y procesos que permiten obtener color y de la diversidad de conocimientos que intervienen en el teñido.

La pieza del mes está en la Sala 4, Los tintes, regalo de México al mundo: un ché’e, tsé’e, pozahuanque o falda de enredo de principios del siglo XX, originaria de San Pedro Tututepec, Oaxaca, del pueblo Ñuu savi (mixteco). Fue elaborada en telar de cintura con algodón y lana, y combina franjas de colores con motivos geométricos.

Algunos de sus hilos fueron teñidos con caracol púrpura, añil y posiblemente grana cochinilla.

El MUT se encuentra en Argentina 12, esquina con Donceles, frente al Templo Mayor, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Abre de martes a domingo, de 10 a 18 horas, y la programación está sujeta a cambios.

mexico arte y cultura talleres

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