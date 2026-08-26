México registra récord de empleo y máximo histórico de IED en 2026

El PIB creció 1.4 por ciento en el segundo trimestre, el mayor avance desde 2022, y el consumo en hogares subió 2.3 por ciento anual.

Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina del 26 de agosto de 2026 en Palacio Nacional

La población ocupada en México alcanzó un máximo histórico de 60 millones de personas, un aumento trimestral de 487 mil personas, informó la Presidencia.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 26, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 26 de agosto de 2026.- México captó 34 mil 968 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) durante el primer semestre de 2026, un máximo histórico y un incremento de 2.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Economía presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo".

"Esta es una muy buena noticia, creció la Inversión Extranjera Directa en el primer semestre, por primera vez en la historia llegamos a 60 millones de mexicanos y mexicanas con empleo, un incremento importante. ¿Se acuerdan que decían que no iba a crecer el PIB?, y yo les dije, en el segundo trimestre nos va a ir mejor, bueno hay crecimiento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de 2026", puntualizó Sheinbaum.

La población ocupada en el país alcanzó un máximo histórico de 60 millones de personas, un aumento trimestral de 487 mil personas, según los datos presentados en la conferencia.

El promedio de consumo en los hogares registró un crecimiento anual de 2.3 por ciento en los últimos 12 meses y sostiene una tendencia al alza, de acuerdo con la información expuesta. Asimismo, de enero a julio de 2026 se comercializaron 885 mil 353 unidades de vehículos ligeros en el país, un aumento de 5 por ciento y un nuevo máximo histórico.

La economía mexicana, medida por el Producto Interno Bruto, creció 1.4 por ciento en el segundo trimestre de 2026, el mayor avance desde el primer trimestre de 2022, según destacó la Presidenta.

gobierno claudia sheinbaum ied

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