Inversión fija cae 3.9% anual en México pero el consumo privado sostiene el cierre de 2025

El INEGI reporta que el PIB mexicano avanzó 1.8% anual en el último trimestre, pero la formación de capital acumula siete meses consecutivos a la baja.

Gráfica del INEGI sobre formación bruta de capital fijo y PIB de México en el cuarto trimestre de 2025 con cifras desestacionalizadas

La inversión fija en México acumula cuatro trimestres consecutivos con variaciones anuales negativas, según los indicadores del INEGI publicados este viernes.

(depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 20, 2026
Mariana Torres García

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México, 20 de marzo de 2026. — La inversión fija en México acumuló una contracción de 3.9% en el cuarto trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, según los indicadores trimestrales de la Oferta y Demanda Global que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difundió este viernes.

En el año completo el retroceso fue de 6.3%, el más pronunciado desde el desplome pandémico, y contrasta con el alza de 4% que registró el consumo de los hogares en ese mismo periodo — la única variable que impidió que el Producto Interno Bruto (PIB) cerrara 2025 en terreno más adverso.

El PIB creció 1.8% anual en el cuarto trimestre y 0.6% en el consolidado del año. Esas cifras, aunque positivas, describen la economía más lenta desde 2020 sin contar los años de recuperación postpandemia.

El consumo privado contribuyó con 2.8 puntos porcentuales al crecimiento trimestral del PIB; sin ese empuje, el resultado habría sido negativo. Las exportaciones sumaron 0.9 puntos adicionales. La inversión, en cambio, restó casi un punto al desempeño del último trimestre.

La inversión fija, el dato que preocupa para México en 2026

La caída de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) no es un tropiezo aislado: el indicador registró descensos en los cuatro trimestres de 2025, con cifras que van de -3.7% en el primero a -8.1% en el segundo.

Que el cuarto trimestre haya cerrado en -3.9% —menos pronunciado que los anteriores— no revierte la tendencia, apenas la modera. La inversión es el componente que más anticipa el ritmo de crecimiento futuro; su contracción sostenida en 2025 condiciona directamente las perspectivas de empleo, producción y exportaciones para el año en curso.

Las importaciones de bienes y servicios crecieron 9.7% anual en el último trimestre — señal de que la demanda interna todavía jalaba, pero también de que una parte del consumo se satisfizo con producción extranjera antes que nacional.

El ahorro bruto se ubicó en 6.5 billones de pesos al cierre del año, equivalente a 17.8% del PIB, por debajo del 18.9% que representó en el primer trimestre.

El financiamiento proveniente del exterior fue negativo en el cuarto trimestre: -1.5% del PIB, lo que indica que México envió más recursos al exterior de los que recibió en ese periodo.

¿Qué significa la caída de inversión para Querétaro?

Querétaro concentra una proporción relevante de la inversión manufacturera y aeroespacial del país. Una contracción sostenida de la FBCF a nivel nacional se traduce, en el mediano plazo, en menor ritmo de instalación de plantas, ampliaciones postergadas y contención en la generación de empleos formales en los parques industriales del estado.

La siguiente publicación trimestral del INEGI, prevista para el 18 de junio, permitirá confirmar si el moderado rebote del cuarto trimestre marca un punto de inflexión o solo una pausa en la caída.

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