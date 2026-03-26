INEGI aplica encuestas económicas obligatorias a empresas de Querétaro y todo México

Los informantes seleccionados deben entregar formularios digitales mensuales y anuales bajo apercibimiento de multa.

Empresario captura encuesta económica del INEGI en formulario digital en Querétaro

El portal digital del INEGI permite a los informantes capturar datos de sus establecimientos con clave única de acceso.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de marzo de 2026. — Alrededor de mil 600 empresas establecidas en Querétaro fueron seleccionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para participar en las Encuestas Económicas Nacionales (EEN), un programa que las obliga a entregar información sobre sus operaciones cada mes y de forma anual durante un periodo de cinco años a través de formularios digitales.

De acuerdo con personal del INEGI en la entidad, las empresas queretanas que forman parte de la muestra para este ciclo ya están siendo notificadas por representantes del instituto.

La obligación tiene respaldo legal directo: el artículo 45 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) establece que los informantes del sistema están obligados a proporcionar con veracidad y oportunidad los datos que les soliciten las autoridades competentes para fines estadísticos.

En Querétaro, el Censo Económico 2024 registró 97 mil 696 unidades económicas del sector privado y paraestatal donde laboran más de 718 mil personas; de ese universo, el INEGI selecciona muestras representativas para las EEN.

El programa abarca varias encuestas sectoriales: la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC), la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) y la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), entre otras.

Los cuestionarios mensuales deben capturarse en el portal del instituto dentro de los primeros 20 días naturales posteriores al mes de referencia. La compilación anual se entrega en los 30 días naturales siguientes a la notificación del INEGI.

Negarse a participar tiene consecuencias. Los artículos 103 y 106 de la Ley del SNIEG tipifican como infracciones negarse a proporcionar datos, suministrar información falsa o incompleta, y oponerse a verificaciones del instituto.

Las sanciones van de cinco a 500 salarios mínimos; tratándose de encuestas en establecimientos, la multa puede alcanzar el tope.

Qué información solicitan las encuestas económicas del INEGI en Querétaro

Los formularios digitales recaban datos sobre personal ocupado, remuneraciones, producción, ventas, gastos por consumo de bienes y servicios, e ingresos totales. En sectores como manufactura y comercio, también se pide el desglose de capacidad instalada y días trabajados.

La información se captura en línea a través del portal del informante del INEGI con una clave única asignada a cada establecimiento.

Empresario captura encuesta econ\u00f3mica del INEGI en formulario digital en Quer\u00e9taro En Querétaro, mil 600 empresas deberán reportar al instituto por un periodo de cinco años. Infografía: Rotativo.

La muestra se renueva cada cinco años con base en los resultados de los Censos Económicos más recientes. Para el ciclo actual, el INEGI utiliza el Registro Estadístico de Negocios de México (RENEM) y los datos definitivos del Censo Económico 2024, que en Querétaro identificó 127 mil 97 establecimientos con 880 mil 347 personas ocupadas.

Las manufacturas aportan 57.8% del valor agregado censal bruto estatal, lo que convierte al sector industrial en una pieza clave de la muestra queretana.

¿Qué pasa si una empresa no contesta la encuesta del INEGI?

Toda la información proporcionada por las empresas es confidencial y no puede utilizarse con fines fiscales, judiciales ni administrativos, conforme a los artículos 37 y 38 de la Ley del SNIEG.

Sin embargo, quienes incumplan se exponen a procedimientos administrativos que pueden derivar en multas, y en el caso de empresas con programas como IMMEX, el incumplimiento podría desencadenar la suspensión o cancelación de sus autorizaciones ante la Secretaría de Economía.

Las empresas queretanas seleccionadas pueden comunicarse sin costo a los teléfonos 800 111 46 34 para dudas sobre el sistema y 800 463 44 33 para asesoría en el llenado de cuestionarios, en un horario de 8:30 a 16:30 horas.

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