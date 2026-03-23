Guardia Cívica suma 7 mil operativos y 332 conciliaciones en Querétaro

Municipio reporta 16 mil visitas a comercios y 94 personas aseguradas con tres guardias operativas.

Elementos de la Guardia Cívica de Querétaro durante recorrido operativo en zona comercial del municipio

Elementos de la Guardia Cívica realizan recorrido de proximidad en colonias de Querétaro capital.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de marzo de 2026. — Más de 7 mil acciones operativas, 332 convenios conciliatorios y 33 talleres de cultura cívica concentran los resultados de la Guardia Cívica de Querétaro capital en sus primeros 10 meses de funcionamiento.

El cuerpo, que comenzó labores el 28 de abril de 2025 junto con la Guardia Auxiliar y la Guardia Vial, fue diseñado para atender faltas administrativas y conflictos vecinales que no escalan a delitos pero deterioran la convivencia diaria en colonias y zonas comerciales del municipio.

Las cifras corresponden al corte del 1 de marzo de 2026 y abarcan también la actividad de los otros dos cuerpos. La Guardia Cívica, además de los operativos, canalizó denuncias directamente en calle hacia el Juzgado Cívico y coordinó con la Fiscalía General del Estado (FGE) 26 aseguramientos, con 523 visitas de seguimiento a casos atendidos.

La apuesta del municipio por la atención de faltas administrativas como eje de prevención marca una diferencia respecto al modelo tradicional centrado exclusivamente en la policía preventiva, aunque el impacto real en la reducción de incidencia delictiva aún no cuenta con una evaluación independiente publicada.

En el rubro de vigilancia a establecimientos, la Guardia Auxiliar completó 16 mil 43 visitas a comercios. Realizó también cuatro mil 397 recorridos en unidad y 12 mil 148 a pie, con un saldo de 94 personas aseguradas por conductas contrarias al orden público.

Este despliegue se concentra en corredores comerciales y colonias con mayor reporte ciudadano de conflictos menores.


Elementos de la Guardia C\u00edvica de Quer\u00e9taro durante recorrido operativo en zona comercial del municipio Elementos de la Guardia Cívica realizan recorrido de proximidad en colonias de Querétaro capital. rotativo.com.mx

Guardia Vial atendió casi 8 mil reportes del 911 en Querétaro

La Guardia Vial, por su parte, procesó 7 mil 767 reportes recibidos a través del número de emergencias 911 y brindó 15 mil 923 apoyos viales, que incluyen orientación en cruceros conflictivos y atención a percances menores.

El volumen de intervenciones refleja la carga operativa que representan los incidentes de movilidad en la capital queretana, donde el parque vehicular supera el millón de unidades registradas.

El gobierno municipal citó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI para ubicar a Querétaro como la séptima capital más segura del país y la mejor evaluada entre las ciudades más pobladas.

¿Cómo funcionan las tres guardias municipales de Querétaro?

Elementos de la Guardia C\u00edvica de Quer\u00e9taro durante recorrido operativo en zona comercial del municipio Elementos de la Guardia Cívica realizan recorrido de proximidad en colonias de Querétaro capital. rotativo.com.mx

La Guardia Cívica atiende conflictos vecinales y faltas administrativas con un enfoque de mediación antes que sanción. La Guardia Auxiliar cubre vigilancia en zonas comerciales y colonias con presencia disuasiva. La Guardia Vial se enfoca en la regulación del tránsito y la respuesta a incidentes en vía pública.

Las tres operan bajo la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, aunque con funciones diferenciadas que buscan liberar a la policía preventiva de Querétaro de tareas no vinculadas directamente con la persecución de delitos.

Resta por conocer si el municipio someterá estos resultados a una evaluación externa que permita medir el impacto de las tres guardias sobre la percepción ciudadana y la incidencia de faltas administrativas, más allá de las cifras operativas reportadas por la propia autoridad.

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