Querétaro, 23 de marzo de 2026. — Más de 7 mil acciones operativas, 332 convenios conciliatorios y 33 talleres de cultura cívica concentran los resultados de la Guardia Cívica de Querétaro capital en sus primeros 10 meses de funcionamiento.

El cuerpo, que comenzó labores el 28 de abril de 2025 junto con la Guardia Auxiliar y la Guardia Vial, fue diseñado para atender faltas administrativas y conflictos vecinales que no escalan a delitos pero deterioran la convivencia diaria en colonias y zonas comerciales del municipio.

Las cifras corresponden al corte del 1 de marzo de 2026 y abarcan también la actividad de los otros dos cuerpos. La Guardia Cívica, además de los operativos, canalizó denuncias directamente en calle hacia el Juzgado Cívico y coordinó con la Fiscalía General del Estado (FGE) 26 aseguramientos, con 523 visitas de seguimiento a casos atendidos.

La apuesta del municipio por la atención de faltas administrativas como eje de prevención marca una diferencia respecto al modelo tradicional centrado exclusivamente en la policía preventiva, aunque el impacto real en la reducción de incidencia delictiva aún no cuenta con una evaluación independiente publicada.

En el rubro de vigilancia a establecimientos, la Guardia Auxiliar completó 16 mil 43 visitas a comercios. Realizó también cuatro mil 397 recorridos en unidad y 12 mil 148 a pie, con un saldo de 94 personas aseguradas por conductas contrarias al orden público.

Este despliegue se concentra en corredores comerciales y colonias con mayor reporte ciudadano de conflictos menores.





Elementos de la Guardia Cívica realizan recorrido de proximidad en colonias de Querétaro capital. rotativo.com.mx

Guardia Vial atendió casi 8 mil reportes del 911 en Querétaro

La Guardia Vial, por su parte, procesó 7 mil 767 reportes recibidos a través del número de emergencias 911 y brindó 15 mil 923 apoyos viales, que incluyen orientación en cruceros conflictivos y atención a percances menores.

El volumen de intervenciones refleja la carga operativa que representan los incidentes de movilidad en la capital queretana, donde el parque vehicular supera el millón de unidades registradas.

El gobierno municipal citó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI para ubicar a Querétaro como la séptima capital más segura del país y la mejor evaluada entre las ciudades más pobladas.

¿Cómo funcionan las tres guardias municipales de Querétaro?

Elementos de la Guardia Cívica realizan recorrido de proximidad en colonias de Querétaro capital. rotativo.com.mx

La Guardia Cívica atiende conflictos vecinales y faltas administrativas con un enfoque de mediación antes que sanción. La Guardia Auxiliar cubre vigilancia en zonas comerciales y colonias con presencia disuasiva. La Guardia Vial se enfoca en la regulación del tránsito y la respuesta a incidentes en vía pública.

Las tres operan bajo la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, aunque con funciones diferenciadas que buscan liberar a la policía preventiva de Querétaro de tareas no vinculadas directamente con la persecución de delitos.

Resta por conocer si el municipio someterá estos resultados a una evaluación externa que permita medir el impacto de las tres guardias sobre la percepción ciudadana y la incidencia de faltas administrativas, más allá de las cifras operativas reportadas por la propia autoridad.