Los señalamientos provienen de turistas y visitantes que llegan al lugar atraídos por los recorridos gastronómicos, las degustaciones de quesos artesanales y las catas de vino que Finca Vai promueve en sus redes sociales. La realidad que encuentran, sin embargo, dista de la expectativa: secciones enteras permanecen cerradas al público porque el establecimiento no cuenta con personal suficiente para operarlas.

Finca Vai, establecimiento de la Ruta del Queso y el Vino que acumula quejas de turistas por servicio deficiente y suciedad. rotativo.com.mx

Trabajadores del lugar han referido a visitantes que reciben maltrato por parte del encargado o propietario, situación que genera una rotación constante de empleados y agrava la falta de atención.

En Tripadvisor, donde Finca Vai acumula decenas de evaluaciones, múltiples usuarios coinciden con los señalamientos. Visitantes describen el área de venta como un espacio con polvo y plagado de moscas. La sección de vinos ha sido calificada como una simulación improvisada, con barricas arrumbadas y cubiertas de telarañas.

También reportan que las degustaciones se sirven en vasos de plástico y que el personal desconoce las características básicas de los productos que ofrece.

Finca Vai, establecimiento de la Ruta del Queso y el Vino que acumula quejas de turistas por servicio deficiente y suciedad. rotativo.com.mx

Productos deteriorados alejan a turistas de Finca Vai

La calidad de lo que se vende y se sirve representa otro foco de inconformidad. Turistas señalan que tanto las bebidas preparadas como algunos artículos gastronómicos presentan signos de deterioro por el paso del tiempo. Los quesos, que durante años fueron el principal atractivo del establecimiento, han perdido consistencia en su calidad, según consumidores que comparan visitas anteriores con la experiencia actual en la Ruta del Queso.

El servicio al cliente es quizás la queja más reiterada. Visitantes documentan tiempos de espera prolongados sin que nadie los atienda, empleados que muestran abierto desinterés y, en algunos casos, actitudes hostiles. Un patrón recurrente en las reseñas apunta al personal del mostrador y la caja como el punto más crítico. Otros señalan que la terminal bancaria frecuentemente aparece como "descompuesta", lo que obliga a pagar en efectivo.

Finca Vai, establecimiento de la Ruta del Queso y el Vino que acumula quejas de turistas por servicio deficiente y suciedad. rotativo.com.mx

¿Qué pueden hacer los turistas afectados en la Ruta del Queso y el Vino?

Los visitantes que consideren haber sido víctimas de prácticas comerciales irregulares pueden presentar una queja formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Finca Vai se ubica sobre la carretera Querétaro-Tequisquiapan, en Purísima de Cubos. Hasta el momento, los propietarios del establecimiento no han emitido postura sobre los señalamientos de turistas documentados en plataformas digitales.