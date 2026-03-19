Tequisquiapan, 19 de marzo de 2026. — Un hombre quedó vinculado a proceso y en prisión preventiva justificada por robar con un objeto punzocortante una tienda de conveniencia en la comunidad de San Nicolás, en el municipio de Tequisquiapan, luego de que el análisis de videograbaciones del establecimiento permitió a la Policía de Investigación del Delito establecer su identidad y solicitar la orden de aprehensión correspondiente.
Los hechos ocurrieron el 1 de febrero de 2026. Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, el imputado ingresó al local, se acercó a la empleada que atendía el mostrador y, portando un objeto punzocortante, la amenazó para exigirle el dinero de la caja registradora.
La trabajadora entregó el efectivo de las ventas del establecimiento, que el sujeto guardó en una mochila antes de retirarse. Al salir, advirtió a la víctima que regresaría si daba aviso de lo ocurrido.
La empleada presentó su denuncia con apoyo de la Policía Municipal de Tequisquiapan, lo que activó la intervención de la Policía de Investigación del Delito.
El análisis de las cámaras del negocio fue determinante para identificar al probable autor y gestionar ante un juez la orden de aprehensión.
Cámaras de seguridad, clave para resolver el robo en San Nicolás
Cumplimentada la orden judicial, el 14 de febrero de 2026 se celebró la audiencia inicial ante la autoridad jurisdiccional.
El juez determinó vincular a proceso al imputado por robo calificado en Tequisquiapan, le impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria.
El caso se suma a los delitos patrimoniales en Querétaro que la Fiscalía General del Estado ha perseguido durante el primer trimestre del año, con especial atención a establecimientos comerciales en municipios del semidesierto queretano.
Hasta el momento, la dependencia no ha precisado el monto del dinero sustraído ni si existen más personas involucradas en el hecho.
¿Qué es el robo específico calificado en el Código Penal de Querétaro?
El robo específico calificado es una modalidad agravada del delito patrimonial que se configura cuando el autor emplea violencia, amenazas o portación de armas —incluidos objetos punzocortantes— para despojar a la víctima de sus bienes.
Esta clasificación implica penas mayores que el robo simple y faculta al juez a imponer prisión preventiva justificada desde la audiencia inicial.