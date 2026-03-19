Va a prisión hombre que robó con cuchillo una tienda en Tequisquiapan

Cámaras del establecimiento en San Nicolás permitieron identificar al imputado; quedó en prisión preventiva justificada.

Imagen de establecimiento comercial en la comunidad de San Nicolás, Tequisquiapan, donde ocurrió el robo con violencia que derivó en la vinculación a proceso del imputado

El imputado quedó en prisión preventiva justificada tras la audiencia inicial celebrada el 14 de febrero de 2026, con un mes de plazo para la investigación complementaria.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tequisquiapan, 19 de marzo de 2026. — Un hombre quedó vinculado a proceso y en prisión preventiva justificada por robar con un objeto punzocortante una tienda de conveniencia en la comunidad de San Nicolás, en el municipio de Tequisquiapan, luego de que el análisis de videograbaciones del establecimiento permitió a la Policía de Investigación del Delito establecer su identidad y solicitar la orden de aprehensión correspondiente.

Los hechos ocurrieron el 1 de febrero de 2026. Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, el imputado ingresó al local, se acercó a la empleada que atendía el mostrador y, portando un objeto punzocortante, la amenazó para exigirle el dinero de la caja registradora.

La trabajadora entregó el efectivo de las ventas del establecimiento, que el sujeto guardó en una mochila antes de retirarse. Al salir, advirtió a la víctima que regresaría si daba aviso de lo ocurrido.

La empleada presentó su denuncia con apoyo de la Policía Municipal de Tequisquiapan, lo que activó la intervención de la Policía de Investigación del Delito.

El análisis de las cámaras del negocio fue determinante para identificar al probable autor y gestionar ante un juez la orden de aprehensión.

Cámaras de seguridad, clave para resolver el robo en San Nicolás

Cumplimentada la orden judicial, el 14 de febrero de 2026 se celebró la audiencia inicial ante la autoridad jurisdiccional.

El juez determinó vincular a proceso al imputado por robo calificado en Tequisquiapan, le impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria.

El caso se suma a los delitos patrimoniales en Querétaro que la Fiscalía General del Estado ha perseguido durante el primer trimestre del año, con especial atención a establecimientos comerciales en municipios del semidesierto queretano.

Hasta el momento, la dependencia no ha precisado el monto del dinero sustraído ni si existen más personas involucradas en el hecho.

¿Qué es el robo específico calificado en el Código Penal de Querétaro?

El robo específico calificado es una modalidad agravada del delito patrimonial que se configura cuando el autor emplea violencia, amenazas o portación de armas —incluidos objetos punzocortantes— para despojar a la víctima de sus bienes.

Esta clasificación implica penas mayores que el robo simple y faculta al juez a imponer prisión preventiva justificada desde la audiencia inicial.

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