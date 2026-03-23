Querétaro, 23 de marzo de 2026. — Un total de 3.35 toneladas de cableado en desuso han sido retiradas de vialidades del municipio de Querétaro en lo que va del año, lo que equivale a 51 kilómetros lineales de material que dejó de prestar servicio.
Las labores, coordinadas con 14 empresas de telecomunicaciones, abarcan seis avenidas con un avance de 20% respecto a la meta anual fijada en 26.5 toneladas.
El retiro de cables abandonados no es un tema menor para la capital queretana. Desde hace años, el tendido aéreo acumulado genera riesgos tanto para peatones como para automovilistas: cables sueltos que cuelgan a baja altura, postes sobrecargados y una maraña visible en corredores de alto tránsito como Calzada de los Arcos o Prolongación Tecnológico. Hasta ahora, seis jornadas han cubierto 4.5 kilómetros de vialidad intervenida.
Las avenidas trabajadas incluyen Prolongación Tecnológico, Luis Pasteur Sur, Tláloc, Hércules y Sombrerete, además de la propia Calzada de los Arcos.
La Secretaría de Movilidad municipal coordina las operaciones con apoyo de Protección Civil y Servicios Públicos Municipales.
Cableado acumulado en postes de Calzada de los Arcos antes de la intervención de retiro. rotativo.com.mx
14 empresas participan en el retiro de cableado en Querétaro
Las compañías involucradas pertenecen a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETi). En la lista figuran Telmex, AT&T, Izzi, Total Play, Axtel y Flo Networks, junto con operadores regionales como UC Telecom, Quattrocom, Mega y Even Telecom, entre otros.
El esquema opera bajo el denominado Plan Orden, una estrategia municipal orientada al ordenamiento del espacio público que abarca también regulación de anuncios y mobiliario urbano.
La participación simultánea de 14 prestadores de servicios busca evitar que el retiro de cables de una empresa deje intactos los de otra sobre el mismo poste.
¿Cuánto cableado en desuso queda por retirar en Querétaro?
La administración municipal proyecta alcanzar 26.5 toneladas retiradas al cierre de 2026. Con 3.35 toneladas acumuladas hasta marzo, restan poco más de 23 toneladas distribuidas en vialidades secundarias y corredores que aún no han sido intervenidos. Las siguientes jornadas no tienen fecha pública confirmada.