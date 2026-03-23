Retiran 3.35 toneladas de cableado en desuso en Querétaro

Seis vialidades principales acumulan 4.5 kilómetros intervenidos con apoyo de 14 empresas

Trabajadores retiran cableado en desuso de postes en avenida de Querétaro durante jornada municipal

Cableado acumulado en postes de Calzada de los Arcos antes de la intervención de retiro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de marzo de 2026. — Un total de 3.35 toneladas de cableado en desuso han sido retiradas de vialidades del municipio de Querétaro en lo que va del año, lo que equivale a 51 kilómetros lineales de material que dejó de prestar servicio.

Las labores, coordinadas con 14 empresas de telecomunicaciones, abarcan seis avenidas con un avance de 20% respecto a la meta anual fijada en 26.5 toneladas.

El retiro de cables abandonados no es un tema menor para la capital queretana. Desde hace años, el tendido aéreo acumulado genera riesgos tanto para peatones como para automovilistas: cables sueltos que cuelgan a baja altura, postes sobrecargados y una maraña visible en corredores de alto tránsito como Calzada de los Arcos o Prolongación Tecnológico. Hasta ahora, seis jornadas han cubierto 4.5 kilómetros de vialidad intervenida.

Las avenidas trabajadas incluyen Prolongación Tecnológico, Luis Pasteur Sur, Tláloc, Hércules y Sombrerete, además de la propia Calzada de los Arcos.

La Secretaría de Movilidad municipal coordina las operaciones con apoyo de Protección Civil y Servicios Públicos Municipales.


Trabajadores retiran cableado en desuso de postes en avenida de Quer\u00e9taro durante jornada municipal Cableado acumulado en postes de Calzada de los Arcos antes de la intervención de retiro. rotativo.com.mx

14 empresas participan en el retiro de cableado en Querétaro

Las compañías involucradas pertenecen a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETi). En la lista figuran Telmex, AT&T, Izzi, Total Play, Axtel y Flo Networks, junto con operadores regionales como UC Telecom, Quattrocom, Mega y Even Telecom, entre otros.

El esquema opera bajo el denominado Plan Orden, una estrategia municipal orientada al ordenamiento del espacio público que abarca también regulación de anuncios y mobiliario urbano.

La participación simultánea de 14 prestadores de servicios busca evitar que el retiro de cables de una empresa deje intactos los de otra sobre el mismo poste.

¿Cuánto cableado en desuso queda por retirar en Querétaro?

La administración municipal proyecta alcanzar 26.5 toneladas retiradas al cierre de 2026. Con 3.35 toneladas acumuladas hasta marzo, restan poco más de 23 toneladas distribuidas en vialidades secundarias y corredores que aún no han sido intervenidos. Las siguientes jornadas no tienen fecha pública confirmada.

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