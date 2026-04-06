México, 6 de abril de 2026. — La administración federal ejercerá 350 mil millones de pesos en infraestructura educativa durante el sexenio en curso, una cifra que rebasa lo destinado al rubro en los 18 años previos al actual ciclo político.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el monto desde Palacio Nacional y ubicó a la educación pública como eje articulador de lo que su movimiento denomina Cuarta Transformación, con recursos que irán desde nivel básico hasta superior.

Entre 2019 y 2026, el gasto acumulado en infraestructura escolar asciende a 341 mil 786 millones de pesos, mientras que durante el periodo de 18 años previo se destinaron 304 mil 907 millones, según las cifras presentadas en la conferencia matutina.

La comparación fue utilizada por la mandataria como eje discursivo para argumentar un viraje en la prioridad presupuestal dentro del marco del Plan México.

"Esto es realmente la esencia de la Cuarta Transformación y la educación como centro de la Transformación, la educación pública", puntualizó Sheinbaum Pardo durante la conferencia.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, precisó que de los 350 mil millones proyectados para todo el sexenio, 113 mil 732 millones corresponden al ejercicio 2026.

Del monto total, 45 por ciento se canalizará al programa La Escuela es Nuestra, que opera bajo esquema de transferencia directa a comités escolares sin intermediación burocrática.

A la bolsa de infraestructura se suman 160 mil millones de pesos adicionales destinados a becas estudiantiles, aumento salarial magisterial, creación de plazas docentes, expansión del Bachillerato Nacional y apertura de nuevos planteles de educación media superior y superior.

Delgado Carrillo detalló que durante 2026 se invertirán más de 13 mil millones de pesos en más de 500 acciones para media superior, frente a las 88 registradas durante 2025.

La Escuela es Nuestra beneficiará a 8.5 millones de estudiantes en 2026

La directora general del programa, Pamela López Ruiz, informó que durante el año en curso se ejercerán 26 mil millones de pesos en labores de mejoramiento para 75 mil 405 planteles del país.

De esa cifra, 69 mil 385 corresponden a educación básica y 6 mil 30 a nivel medio superior, con un alcance proyectado de 8.5 millones de estudiantes como parte de las reformas sociales del sexenio.

Hasta el corte presentado, se han celebrado 72 mil 349 asambleas escolares para definir obras y prioridades, lo que representa 96 por ciento de la meta anual.

La entrega de tarjetas con los recursos iniciará entre abril y mayo, mientras que el pago correspondiente se programó para el quinto mes del año. Desde su creación en 2019 bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el esquema acumula 440 mil 588 apoyos entregados a 187 mil 92 escuelas.

¿Cuándo vence el registro a Mi derecho, mi lugar?

Los alumnos que cursan tercer año de secundaria en la Zona Metropolitana del Valle de México tienen hasta el 17 de abril para inscribirse al programa Mi derecho, mi lugar, que garantiza un espacio en educación media superior pública.

El registro se realiza a través del portal miderechomilugar.gob.mx, informó el titular de la SEP.

La meta sexenal contempla abrir 200 mil nuevos lugares en el nivel medio superior, apuesta que se complementa con otras obras estratégicas de la inversión pública federal.

Entre las acciones anunciadas destaca la expansión de la Universidad Rosario Castellanos, que durante 2026 recibirá 1.2 mil millones de pesos para extender su presencia a Baja California, Baja California Sur, Estado de México, Campeche, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.