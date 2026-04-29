México, 29 de abril de 2026. — Audias Flores Silva, alias El Jardinero, comparece hoy ante un juez federal en Ciudad de México mientras la Fiscalía General de la República (FGR) amplía su expediente con cargos por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sumados a la orden de reaprehensión por homicidio que ya pesaba sobre él en México y a la solicitud de extradición del Distrito de Columbia por asociación delictuosa, tráfico de drogas y portación de armas.

El presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) permanece detenido en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en Paseo de la Reforma, Ciudad de México.

La audiencia de hoy definirá si Flores Silva enfrenta proceso penal en territorio nacional mientras avanzan las gestiones de extradición. El gobierno federal desplegó 132 mil efectivos en todo el país como medida preventiva tras la detención, ocurrida el lunes 27 de abril en la comunidad El Mirador, municipio de La Yesca, Nayarit, al término de 19 meses de inteligencia y 380 operaciones de reconocimiento ejecutadas por Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina.

En Nayarit se reportaron seis vehículos incendiados y seis comercios afectados sin víctimas mortales.

El mismo día de la captura, Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron en Zapopan, Jalisco, a César Alejandro "N", alias El Güero Conta, identificado por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch como operador financiero de El Jardinero y responsable de lavar recursos mediante empresas fachada, prestanombres, aeronaves, embarcaciones y ranchos, además de inversiones en productoras de tequila.

La captura de Flores Silva no cierra la sucesión del CJNG, sino que la reencuadra. El titular de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, reveló en conferencia que tras el abatimiento del Mencho el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, El Jardinero movilizó personal, armamento y recursos para hacerse con el mando del cártel.

Ese intento no prosperó. Según reportes de inteligencia y lo confirmado por García Harfuch, la organización operaba con tres o cuatro mandos de peso en paralelo, sin estructura piramidal estricta.

Con Flores Silva fuera, la disputa se concentra en Juan Carlos Valencia González, alias El 03 — hijastro del Mencho, nacido en California y señalado por The Wall Street Journal como el nuevo líder operativo del cártel —, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, identificado como el mando militar de la organización, y Ricardo Ruiz Velasco, alias El Doble R, con dominio sobre Guadalajara.

García Harfuch subrayó que el operativo fue ejecutado íntegramente por autoridades mexicanas, aunque hubo intercambio de inteligencia con agencias estadounidenses.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por Flores Silva y mantiene activa la solicitud de extradición, un proceso que avanzará en paralelo al que se define hoy ante el juez de control federal.

La captura de El Jardinero es el segundo golpe de fondo al CJNG en 67 días. El primero fue el abatimiento del Mencho. Con ambos fuera y la estructura del cártel en plena reconfiguración, las autoridades federales advierten que la fragmentación podría traducirse en mayor violencia localizada en Jalisco, Michoacán y Nayarit, los tres estados donde la organización tiene sus principales bastiones.