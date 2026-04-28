México, 28 de abril de 2026. — Ciento noventa y nueve pesos más al día. Esa es la diferencia entre el salario mínimo que recibía un trabajador en 2018 y el que recibe hoy: de 123 a 315.04 pesos.
El dato lo repitió este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como contexto de las cifras de empleo del primer trimestre de 2026, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentaron durante la conferencia matutina: el país registró en marzo el mayor número de trabajadores afiliados a la seguridad social en su historia, con 22 millones 724 mil 680 personas.
En términos interanuales, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) documenta 422 mil empleos más en el período enero-marzo de 2026 respecto al mismo trimestre de 2025.
La cifra acumulada desde enero de 2019 llega a 6.9 millones de puestos generados, de los cuales 4 millones —el 58%— corresponden a empleo formal, según precisó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños.
El IMSS registró 22 millones 724 mil 680 trabajadores afiliados en marzo de 2026, el mayor número en la historia del país. rotativo.com.mx
Desocupación en mínimo histórico entre los países de la OCDE
El funcionario citó datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para señalar que México registra la tasa de desocupación más baja entre sus 38 países miembros, con 2.4%.
Al cierre de marzo, 60.2 millones de personas estaban ocupadas en el país, con crecimiento en el sector servicios —restaurantes y servicios profesionales, entre otros—, que sumó 240 mil personas adicionales.
La pobreza laboral —el porcentaje de la población cuyos ingresos no alcanzan para cubrir una canasta básica— se ubicó en 32.3%, el nivel más bajo desde que el indicador se mide, según Bolaños.
¿Cuántos empleos se crearon en lo que va de 2026?
El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, desglosó la evolución reciente: solo en marzo de 2026 se registraron 32 mil 930 nuevos puestos de trabajo; en los primeros tres meses del año, 207 mil 604; y en los últimos 12 meses, 259 mil 570.
El salario base de cotización al IMSS se situó en 663.5 pesos diarios, con un incremento de 44 pesos —equivalente a 7.1%— respecto a los 12 meses previos.
El IMSS registró 22 millones 724 mil 680 trabajadores afiliados en marzo de 2026, el mayor número en la historia del país. rotativo.com.mx
Sheinbaum relacionó el alza salarial con los programas de bienestar del gobierno federal. "Eso se llama distribución de la riqueza y además hay empleo, hay Programas de Bienestar", afirmó.
El salario mensual, señaló, pasó de menos de 3 mil pesos a poco más de 9 mil 400 pesos con lo que denominó el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.
La dependencia no precisó las proyecciones de empleo para el resto del año ni el impacto esperado de las negociaciones arancelarias con Estados Unidos sobre la generación de puestos en el sector manufacturero.