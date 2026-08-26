Querétaro, 26 de agosto de 2026.- El programa federal Leche para el Bienestar, operado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), alcanzó 13 mil 537 puntos de atención y llegó a 7 millones 768 mil 305 beneficiarias y beneficiarios al cierre de junio de 2026, lo que equivale a 90 por ciento de cobertura territorial en el país.

Querétaro es una de las 11 entidades donde opera una planta industrial del programa.

De los puntos de atención, 12 mil 866 corresponden a lecherías de abasto comunitario y 671 son unidades operativas en convenio con organizaciones sociales y de beneficencia de Bienestar Social, de acuerdo con datos incluidos en el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre septiembre de 2025 y junio de 2026 se abrieron 638 nuevos puntos de atención, 501 de ellos dentro de la red de Tiendas del Bienestar, lo que llevó a 5 mil 791 el número de lecherías en convenio con Alimentación para el Bienestar.

A través de esta red se distribuyeron 525 millones 68 mil 598 litros de leche —362 millones 672 mil 994 en presentación fluida y 162 millones 395 mil 604 en polvo— en 2 mil 231 municipios del país, según reporta SADER.

Once plantas, una en Querétaro

La dependencia federal atribuye la operación del programa a 11 plantas industriales, ubicadas en Toluca y Tlalnepantla, Estado de México; Tláhuac, Ciudad de México; Campeche, Colima, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala.

De ese total, 10 cuentan con capacidad de pasteurizado, tres con envasado de leche en polvo y una con ultrapasteurización y envasado aséptico Tetra Pak, conforme al reporte de SADER.

El abasto proviene de 3 mil 183 productoras y productores, de los cuales 17 por ciento son mujeres, que captan los 525 millones de litros procesados por la red.

Beneficiarios y precios

Del total de derechohabientes, 37.1 por ciento son niñas y niños de 6 meses a 12 años, 30 por ciento personas adultas de 60 años y más, 15 por ciento adolescentes de 13 a 17 años, 13 por ciento mujeres de 45 a 59 años, 4.3 por ciento personas con enfermedades crónicas o discapacidad y 0.7 por ciento mujeres en gestación o lactancia, de acuerdo con SADER.

El litro de leche fortificada se vende a 7.50 pesos para la población en general, 6.50 pesos en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y 4.50 pesos en 552 municipios con bajo índice de desarrollo humano.

Con la cifra reportada al cierre de junio, el programa alcanzó 77.68 por ciento de la meta de 10 millones de beneficiarios que el gobierno federal se fijó para 2030.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, señaló que "estos resultados son producto del trabajo permanente en territorio, del acompañamiento directo a las y los productores y de una estrategia que coloca en el centro a quienes producen los alimentos del país."