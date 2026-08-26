Ottawa, Canadá, 26 de agosto de 2026.- El gobierno de Canadá anunció aranceles de hasta 50 por ciento a productos estadounidenses por un valor de 27,600 millones de dólares canadienses (unos 20,000 millones de dólares), medida que entrará en vigor a las 00:01 horas del 8 de septiembre, de acuerdo con un reporte de Deutsche Welle.

La represalia se produce un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara aranceles del 50 por ciento a los sectores automotriz y del acero canadienses.

El ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, calificó la ofensiva estadounidense como "un desafío sin precedentes impuesto a Canadá" y sostuvo que el país respondería de manera unida, según la misma fuente.

Los nuevos gravámenes alcanzan sectores como acero, productos lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, pasta y papel, y electrónica, además de pescado, marisco, miel, quesos, refrigeradores, congeladores y muebles, con tasas que van del 15 al 50 por ciento. El gobierno canadiense señaló que el objetivo de la medida es proteger a su mercado interno.

La oficina del primer ministro de Canadá, Mark Carney, informó que este habló con los líderes de los principales partidos de oposición para ponerlos al tanto de la respuesta gubernamental a los aranceles estadounidenses, a los que calificó de injustificados.

Hasta el momento, Canadá y China son los únicos países que han respondido con medidas propias a los gravámenes impuestos por Washington.

La respuesta de Ottawa incluye 7,500 millones de dólares canadienses en nuevas ayudas —adicionales a los cerca de 25,000 millones movilizados en los últimos 18 meses ante la política comercial de Estados Unidos— y medidas laborales, entre ellas la ampliación de flexibilidades temporales al seguro de desempleo y un nuevo programa para que las empresas retengan y recapaciten a su personal.

Trump, por su parte, acusó a Canadá de buscar perjudicar deliberadamente a empresas estadounidenses y lo describió como el socio comercial más difícil e intransigente con el que ha negociado.

También planteó la posibilidad de cambiar el nombre del lago Ontario en referencia a Estados Unidos, de acuerdo con declaraciones del mandatario recogidas por Deutsche Welle.

Para Querétaro, la disputa comercial entre Norteamérica no es un tema ajeno: el sector empresarial local ha reportado que la industria automotriz mantiene el empleo pese a los aranceles ya vigentes entre Estados Unidos y sus socios comerciales, incluido Canadá.

Las tarifas anunciadas este martes se suman a una escalada arancelaria que, según el gobierno canadiense, entrará en vigor en menos de dos semanas y que ambos países no han logrado desactivar por la vía diplomática.

Ante ese entorno, el gobierno estatal de Querétaro ha buscado fortalecer su estrategia comercial para diversificar mercados y reducir su dependencia del comercio con Estados Unidos, principal destino de las exportaciones queretanas.