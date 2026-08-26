San Juan del Río, 26 de agosto de 2026.- El regidor Oscar Mauricio Sandoval García presentó ante el Honorable Ayuntamiento de San Juan del Río una iniciativa para crear la Comisión Permanente del Deporte, con la que busca garantizar un presupuesto propio y una instancia técnica para el sector, que, según argumentó, quedó sin responsable directo tras la desaparición de la Secretaría de Desarrollo Integral y Económico.

La propuesta reforma el artículo 30 y adiciona el artículo 44 quindecies del Reglamento Interior del Ayuntamiento para incorporar "Del Deporte" como la fracción XXIII de las comisiones permanentes.

El documento, fundamentado en los artículos 43 y 115 constitucionales y en la Ley Orgánica Municipal del Estado, quedó en espera de ser turnado a la comisión de gobernación para su estudio y dictamen.

Sandoval García explicó que, en la operación actual del Ayuntamiento, los asuntos deportivos se diluyen en comisiones generales, lo que limita el tiempo de análisis y la asignación de recursos.

El regidor atribuyó ese escenario a la eliminación de dos secretarías aprobada meses atrás, entre ellas la que coordinaba de forma transversal los esfuerzos deportivos del municipio, y señaló que la supresión atomizó la operación y puso en riesgo el mantenimiento de infraestructura, la continuidad de ligas comunitarias y la transparencia presupuestal del sector.

"Ante esto, el Ayuntamiento debe asumir su rol de contrapeso técnico y rectoría social", planteó el regidor.

La exposición de motivos ubica a San Juan del Río con una población cercana a 297 mil habitantes, de la cual el 25% —casi 79 mil personas— tiene entre 15 y 29 años. Con base en ese bono demográfico, el documento plantea tres ejes de política pública permanente: prevención de adicciones, seguridad pública y salud.

En el primero, citando estudios de la Universidad Autónoma de Querétaro, el regidor señaló que la edad de inicio en el consumo de alcohol y tabaco bajó al rango de 13 a 13.6 años entre la población juvenil del municipio, junto con un alza en el consumo de metanfetaminas en menores de edad.

En el segundo, con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, la iniciativa ubica la percepción de inseguridad en San Juan del Río en 80%, y atribuye a los espacios deportivos abandonados un papel en la aparición de conductas delictivas; como contraparte, el regidor citó la reactivación de la cohesión social lograda con las canchas de fútbol 5 instaladas en la Zona Oriente.

En el tercero, con cifras de la Secretaría de Salud estatal, ubica a las enfermedades cardiovasculares y la diabetes como las principales causas de muerte entre adultos de 30 a 59 años por sedentarismo, y plantea un modelo de "envejecimiento activo" con cachibol, natación adaptada y ajedrez para adultos mayores.

Sandoval García comparó la situación de San Juan del Río con la de municipios de alto crecimiento como Querétaro y El Marqués, que ya cuentan con comisiones especializadas en la materia y, dijo, un diseño técnico superior y mayor presupuesto para el deporte. "Es una buena práctica que urge replicar en San Juan del Río", enfatizó.

De aprobarse, la Comisión del Deporte tendría facultades para dictaminar reglamentos, fiscalizar el gasto deportivo municipal, inspeccionar unidades físicas y fungir como enlace con el Indereq, federaciones deportivas y el sector industrial para la gestión de becas e infraestructura.

La propuesta se suma al historial legislativo del regidor, quien en su informe de gestión más reciente reportó cuatro iniciativas aprobadas durante el periodo octubre 2024-noviembre 2025.

El régimen transitorio establece que, de ser aprobada por el Cabildo, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.

El Ayuntamiento tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para elegir a los regidores integrantes de la comisión, que deberá quedar formalmente instalada en los cinco días hábiles posteriores a esa designación.