IMSS entrega 10 ambulancias a Chiapas y eleva su flotilla a 41

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el secretario Mario Delgado Carrillo encabezaron el banderazo de los vehículos equipados con camilla marina.

Personal del IMSS posa frente a la ambulancia AA1116 durante el evento de entrega en Chiapas

La unidad AA1116 es una de las 10 ambulancias que se sumaron a la flotilla del IMSS en Chiapas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Chiapas, 26 de agosto de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entregó 10 nuevas ambulancias a la delegación en Chiapas, con lo que la flotilla del Instituto en la entidad se eleva a 41 unidades para el traslado de pacientes.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezaron el banderazo de salida de los vehículos.

En representación del director general del IMSS, Zoé Robledo, el titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, Ángel Annuar Rubio Moreno, informó que los nuevos vehículos están equipados con camilla marina, tanque de oxígeno portátil y fijo, equipo de succión, aire acondicionado, equipo extractor y de ventilación, así como sistema aspirador y recolector de secreciones, entre otros aditamentos.

Fila de ambulancias del IMSS con personal formado durante entrega en Chiapas Las 10 unidades entregadas se suman a una flotilla que ya suma 41 ambulancias del IMSS en Chiapas. rotativo.com.mx

De acuerdo con el IMSS, a nivel nacional el Instituto cuenta con más de mil 200 ambulancias y seis mil operadores que diariamente, en todos los turnos, brindan servicios de traslados programados a pacientes referidos a otra unidad médica, con citas para estudios o cirugías, así como en apoyo al transporte de órganos y tejidos para trasplante.

imss gobierno chiapas

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