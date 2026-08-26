Chiapas, 26 de agosto de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entregó 10 nuevas ambulancias a la delegación en Chiapas, con lo que la flotilla del Instituto en la entidad se eleva a 41 unidades para el traslado de pacientes.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezaron el banderazo de salida de los vehículos.
En representación del director general del IMSS, Zoé Robledo, el titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, Ángel Annuar Rubio Moreno, informó que los nuevos vehículos están equipados con camilla marina, tanque de oxígeno portátil y fijo, equipo de succión, aire acondicionado, equipo extractor y de ventilación, así como sistema aspirador y recolector de secreciones, entre otros aditamentos.
Las 10 unidades entregadas se suman a una flotilla que ya suma 41 ambulancias del IMSS en Chiapas. rotativo.com.mx
De acuerdo con el IMSS, a nivel nacional el Instituto cuenta con más de mil 200 ambulancias y seis mil operadores que diariamente, en todos los turnos, brindan servicios de traslados programados a pacientes referidos a otra unidad médica, con citas para estudios o cirugías, así como en apoyo al transporte de órganos y tejidos para trasplante.