SESA capacita a 70 profesionales de enfermería en manejo de vacunas en Querétaro

La Jurisdicción Sanitaria No. 1 capacitó a 70 profesionales de enfermería de cuatro municipios en aplicación y vigilancia de vacunas.

Ponente presenta antecedentes de vacunación ante personal de enfermería en auditorio de la Facultad de Enfermería UAQ

La capacitación se realizó en el auditorio de la Facultad de Enfermería de la UAQ, con la participación de personal de la Subdirección de Epidemiología y del Departamento de Infancia y Adolescencia de la SESA.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de agosto de 2026.- Setenta profesionales de enfermería de los centros de salud de Corregidora, El Marqués, Huimilpan y Querétaro recibieron capacitación sobre aplicación y vigilancia de vacunas, en una jornada organizada por el Departamento de Vacunas de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de la Secretaría de Salud (SESA) del estado.

La actividad se realizó en el auditorio de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y abordó temas técnicos como los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI), el manejo de la red de frío, la calibración de termómetros y la inactivación de biológicos.

La capacitación se suma a las acciones que la dependencia ha desplegado en meses recientes para reforzar los esquemas de vacunación ante el repunte de sarampión registrado en el estado durante 2026, así como a los operativos de vacunación instalados en distintos puntos de la capital en semanas anteriores.

Como ponentes participaron Elsa Márquez Moreno, de la Subdirección de Epidemiología, y Juan Manuel Narváez Sánchez, del Departamento de Infancia y Adolescencia de la SESA. La coordinación de las actividades académicas estuvo a cargo de Lizbeth Uribe Pantoja.

La dependencia no detalló si esta capacitación forma parte de un programa permanente o si se replicará en otras jurisdicciones sanitarias del estado.

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