Querétaro, 26 de agosto de 2026.- Setenta profesionales de enfermería de los centros de salud de Corregidora, El Marqués, Huimilpan y Querétaro recibieron capacitación sobre aplicación y vigilancia de vacunas, en una jornada organizada por el Departamento de Vacunas de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de la Secretaría de Salud (SESA) del estado.
La actividad se realizó en el auditorio de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y abordó temas técnicos como los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI), el manejo de la red de frío, la calibración de termómetros y la inactivación de biológicos.
La capacitación se suma a las acciones que la dependencia ha desplegado en meses recientes para reforzar los esquemas de vacunación ante el repunte de sarampión registrado en el estado durante 2026, así como a los operativos de vacunación instalados en distintos puntos de la capital en semanas anteriores.
Como ponentes participaron Elsa Márquez Moreno, de la Subdirección de Epidemiología, y Juan Manuel Narváez Sánchez, del Departamento de Infancia y Adolescencia de la SESA. La coordinación de las actividades académicas estuvo a cargo de Lizbeth Uribe Pantoja.
La dependencia no detalló si esta capacitación forma parte de un programa permanente o si se replicará en otras jurisdicciones sanitarias del estado.