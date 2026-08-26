Katmandú, Nepal, 26 de agosto de 2026.- Una crecida repentina provocada por una avalancha de hielo y rocas sobre un glaciar dejó al menos 95 personas fallecidas en Nepal, mientras cientos de turistas, trabajadores y residentes permanecen sin localizar.

El gobierno nepalí reportó 384 turistas desaparecidos, 291 de ellos procedentes de India, Estados Unidos, Gran Bretaña y Malasia.

El río Bhotekoshi se desbordó alrededor de las nueve de la mañana de este miércoles y arrasó aldeas, carreteras y proyectos hidroeléctricos a su paso. Las autoridades pidieron a los habitantes de varios distritos mantenerse alejados de las riberas de los ríos Bhotekoshi, Trishuli y Narayani.

"Hemos pedido tanto a la India como a China que nos ayuden con las labores de rescate", dijo Sasmit Pokharel, portavoz del gobierno nepalí.

La mayoría de los turistas desaparecidos realizaba una peregrinación al monte Kailash, en el Tíbet, lugar sagrado para los hindúes, según la oficina de turismo nepalí.

En el distrito de Nuwakot, uno de los más golpeados, el lodo cubrió los segundos pisos de los edificios tras el paso de la corriente; escombros colgaban de árboles y cables, y los vehículos quedaron sepultados.

El Servicio Geológico de Estados Unidos registró un sismo de magnitud 4.4 durante la madrugada del miércoles, a unas 60 millas al norte de Katmandú, cerca de la frontera con la región autónoma china del Tíbet.

China desplegó operaciones de búsqueda y rescate en la zona fronteriza de Gyirong, donde se reportaron numerosas víctimas sin cifra confirmada hasta el cierre de esta nota, informó la cadena estatal CCTV.

El primer ministro de India, Narendra Modi, ofreció apoyo humanitario a su par nepalí, Balendra Shah, y afirmó que los equipos de ambos países coordinan las labores de rescate.

Corea del Sur reportó ciudadanos desaparecidos que trabajaban en la construcción de una hidroeléctrica en Nepal. Malasia perdió contacto con 11 connacionales que se cree se encontraban en el distrito de Rasuwa, también entre los más afectados.

Especialistas del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, atribuyeron la inundación a una avalancha glaciar.

El río Lhende Khola, afluente del Bhotekoshi, alcanzó este miércoles su nivel máximo de crecida. "Se ha desbordado dos veces en 14 meses; esta vez, la crecida fue provocada por una avalancha de hielo y rocas procedente de un glaciar en el lado nepalí, que bloqueó el río y desató una crecida repentina río abajo", explicó Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres del organismo.

La misma cordillera ya registró en 2025 inundaciones en el Himalaya que dejaron al menos cuatro muertos y medio centenar de desaparecidos en el estado indio de Uttarakhand; la región se calienta más rápido que el resto del mundo, de acuerdo con investigaciones sobre el retroceso acelerado de los glaciares del Hindu Kush-Himalaya.