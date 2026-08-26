Aseguran 10 kilos de fentanilo y 8 de heroína en autobús en Sonora

Agentes de la Secretaría de Seguridad y la FGR detuvieron a dos operadores de autobús tras hallar la droga oculta.

Dos hombres detenidos junto a paquetes de droga decomisados por la FGR en Hermosillo, Sonora.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público tras el hallazgo de 18 kilos de droga.

  • Gabinete de Seguridad
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Sonora, 26 de agosto de 2026.- Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 10 kilos de fentanilo y 8 kilos de heroína que eran transportados en un compartimento oculto dentro de un autobús de pasajeros, en la carretera México 15, tramo Hermosillo-Nogales.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hallazgo ocurrió durante un operativo de inspección y vigilancia sobre esa vialidad, cuando los agentes revisaron el área de camarotes del vehículo y detectaron modificaciones irregulares en la alacena. Ahí localizaron los paquetes con las sustancias, además de varios dispositivos móviles.

Dos operadores del autobús fueron detenidos durante la revisión y, junto con la droga asegurada, quedaron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y la continuación de las investigaciones.

El hallazgo se suma a otros golpes al trasiego de drogas en la entidad, luego de que en enero fuerzas federales reportaron un decomiso de metanfetamina en Sonora procedente de Culiacán.

Las autoridades señalaron que continuarán las revisiones en carreteras del país para intentar frenar el tránsito de drogas sintéticas hacia otras regiones.

El fentanilo se mantiene entre las sustancias prioritarias en los operativos federales; en marzo pasado se reportó un decomiso de fentanilo en Villa de Álvarez, Colima, con siete personas detenidas.

seguridad sucesos criminalidad sonora

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