Sonora, 26 de agosto de 2026.- Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 10 kilos de fentanilo y 8 kilos de heroína que eran transportados en un compartimento oculto dentro de un autobús de pasajeros, en la carretera México 15, tramo Hermosillo-Nogales.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hallazgo ocurrió durante un operativo de inspección y vigilancia sobre esa vialidad, cuando los agentes revisaron el área de camarotes del vehículo y detectaron modificaciones irregulares en la alacena. Ahí localizaron los paquetes con las sustancias, además de varios dispositivos móviles.
Dos operadores del autobús fueron detenidos durante la revisión y, junto con la droga asegurada, quedaron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y la continuación de las investigaciones.
El hallazgo se suma a otros golpes al trasiego de drogas en la entidad, luego de que en enero fuerzas federales reportaron un decomiso de metanfetamina en Sonora procedente de Culiacán.
Las autoridades señalaron que continuarán las revisiones en carreteras del país para intentar frenar el tránsito de drogas sintéticas hacia otras regiones.
El fentanilo se mantiene entre las sustancias prioritarias en los operativos federales; en marzo pasado se reportó un decomiso de fentanilo en Villa de Álvarez, Colima, con siete personas detenidas.