Colombia, 26 de agosto de 2026.- La secretaria de Cultura de Querétaro, Ana Paola López Birlain, y el secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, Santiago Trujillo Escobar, delinearon en la capital colombiana una agenda conjunta de economía creativa, en la que la experiencia bogotana de los Distritos Creativos se perfila como referencia para la política cultural queretana.
Durante el encuentro, los funcionarios revisaron temas de gobernanza cultural, formación de talento, gestión de espacios y medición del impacto económico y social de la cultura.
Ambas partes coincidieron en que Querétaro y Colombia comparten una visión de la cultura como motor de desarrollo y generación de oportunidades, premisa desde la cual plantearon líneas de trabajo en movilidad de artistas, creadores y gestores culturales, así como cooperación técnica e intercambio de buenas prácticas.
La colaboración busca aprovechar la experiencia de Bogotá en desarrollo territorial, mientras que la parte colombiana identificó interés en la apuesta queretana por vincular cultura, innovación y emprendimiento.