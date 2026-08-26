Querétaro y Bogotá delinean agenda conjunta de economía creativa

Los funcionarios revisaron gobernanza cultural, formación de talento, gestión de espacios y medición del impacto económico y social de la cultura.

Ana Paola López Birlain y funcionarios de Bogotá durante reunión de trabajo sobre economía creativa

La secretaria de Cultura de Querétaro, Ana Paola López Birlain, durante la reunión de trabajo con el secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, Santiago Trujillo Escobar, en la que definieron líneas de cooperación en economía creativa.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colombia, 26 de agosto de 2026.- La secretaria de Cultura de Querétaro, Ana Paola López Birlain, y el secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, Santiago Trujillo Escobar, delinearon en la capital colombiana una agenda conjunta de economía creativa, en la que la experiencia bogotana de los Distritos Creativos se perfila como referencia para la política cultural queretana.

Durante el encuentro, los funcionarios revisaron temas de gobernanza cultural, formación de talento, gestión de espacios y medición del impacto económico y social de la cultura.

Ambas partes coincidieron en que Querétaro y Colombia comparten una visión de la cultura como motor de desarrollo y generación de oportunidades, premisa desde la cual plantearon líneas de trabajo en movilidad de artistas, creadores y gestores culturales, así como cooperación técnica e intercambio de buenas prácticas.

La colaboración busca aprovechar la experiencia de Bogotá en desarrollo territorial, mientras que la parte colombiana identificó interés en la apuesta queretana por vincular cultura, innovación y emprendimiento.

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