Chiapas, 26 de agosto de 2026.- La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguró en el municipio de Motozintla una motocicleta con reporte de robo vigente en Guatemala, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).
De acuerdo con la dependencia, el hallazgo se dio como resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, durante los cuales el grupo interinstitucional ubicó la unidad, marca Bajaj Pulsar N200, modelo 2023, de color negro con gris y sin placas de circulación.
La motocicleta se encontraba en aparente estado de abandono. Al verificar su estatus, las autoridades detectaron que contaba con reporte de robo vigente en el país centroamericano, según el mismo comunicado.
Tras el aseguramiento, la unidad fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen lo conducente.