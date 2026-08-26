Aseguran en Motozintla motocicleta robada en Guatemala

La Bajaj Pulsar N200, modelo 2023, sin placas de circulación, fue localizada en aparente abandono durante patrullajes de la FRIP en Motozintla.

Motocicleta Bajaj Pulsar N200 asegurada por la FRIP, exhibida frente a lona institucional en Motozintla, Chiapas.

La unidad, sin placas de circulación, fue asegurada por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal en Motozintla.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Chiapas, 26 de agosto de 2026.- La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguró en el municipio de Motozintla una motocicleta con reporte de robo vigente en Guatemala, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).

De acuerdo con la dependencia, el hallazgo se dio como resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, durante los cuales el grupo interinstitucional ubicó la unidad, marca Bajaj Pulsar N200, modelo 2023, de color negro con gris y sin placas de circulación.

La motocicleta se encontraba en aparente estado de abandono. Al verificar su estatus, las autoridades detectaron que contaba con reporte de robo vigente en el país centroamericano, según el mismo comunicado.

Tras el aseguramiento, la unidad fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen lo conducente.

seguridad sucesos criminalidad

Reciente

Sinuhé Piedragil Ortiz encabeza la Mesa Directiva durante la lectura del Segundo Informe de Actividades legislativas
Legislatura

Congreso de Querétaro deja pendiente la reforma judicial secundaria

El presidente de la Mesa Directiva señaló también la Ley de Aguas y la falta de acuerdos entre bancadas como retos pendientes.

Diputada Juliana Hernández Quintanar habla en podio durante el Segundo Informe de la LXI Legislatura de Querétaro
Querétaro

Apagón en Congreso y demora en autopista, señala PAN

La legisladora Juliana Hernández Quintanar reconoció logros del gobierno de Mauricio Kuri, pero exigió corregir fallas de infraestructura y servicios en el estado.

Diputado Ulises Gómez de la Rosa durante su intervención en el Congreso de Querétaro
Querétaro

Morena propone sistema de fiscalización de campañas en Querétaro

El diputado Ulises Gómez de la Rosa presentó la propuesta durante el Segundo Informe de la LXI Legislatura, a nombre del Grupo Legislativo de Morena.

Diputada Adriana Meza Argaluza durante su Segundo Informe en el Congreso de Querétaro
Querétaro

Adriana Meza defiende voto en contra de reforma electoral en su informe

La coordinadora del PRI en el Congreso de Querétaro presentó su Segundo Informe legislativo y defendió su voto en contra de la reforma electoral.