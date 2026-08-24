Bodega Aurrera vende la canasta Pacic más barata del país: $781 pesos

El titular de la Profeco presentó el comparativo de las 7 cadenas ante la conferencia presidencial; el rango va de $781.23 a $895.08 pesos.

Pantalla con comparativo de precios del Pacic por cadena de supermercado presentado por Profeco en agosto de 2026

Profeco verificó que las 7 cadenas participantes venden la canasta Pacic por debajo del techo de $910 pesos; el rango va de $781.23 en Bodega Aurrera a $895.08 en S-Mart.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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México, 24 de agosto de 2026.- Bodega Aurrera es la cadena de supermercados con el precio más bajo de la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) en el país: $781.23 pesos por los 24 productos que la integran.

En el extremo opuesto, S-Mart la comercializa a $895.08 pesos, según el monitoreo permanente presentado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante la conferencia de prensa matutina del gobierno federal.

Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, dio a conocer el comparativo completo por cadena: Chedraui, $797.22 pesos; Soriana, $820.85; La Comer, $852.54; Walmart, $864.82; H-E-B, $872.55. Escalante Ruiz señaló que el promedio nacional oscila entre $779.50 pesos en Aprecio y $908.90 pesos en Tienda SuperISSSTE.

Todas las cadenas se mantienen por debajo del techo de $910.00 pesos establecido en el acuerdo suscrito con el Gobierno de México.

En materia de combustibles, el funcionario informó que 11 mil 762 estaciones de servicio venden el litro de gasolina regular a un máximo de $24.00 pesos, con un promedio nacional de $23.68 pesos.

En diésel, 8 mil 886 estaciones lo comercializan en menos de $27.00 pesos, con un promedio de $27.01 pesos. Los puntos de venta están disponibles en el mapa interactivo alertas.gob.mx/estaciones/.

Sobre remesas, Escalante Ruiz informó que Financiera para el Bienestar (Finabien) encabeza la tabla de remesadoras con mejor tipo de cambio: por 400 dólares entregó $6,892.09 pesos bajo las condiciones observadas al 20 de agosto. Ria Money Transfer registró el pago más bajo con $6,535.59 pesos por la misma cantidad enviada desde Estados Unidos.

Al cierre de su presentación, el procurador presentó los resultados del monitoreo de uniformes escolares correspondiente al ciclo 2026. El conjunto de educación primaria para niña —falda, blusa y suéter— tuvo un costo promedio de $470.29 pesos; el de niño —pantalón, playera y suéter—, de $511.50 pesos.

En secundaria, el conjunto para estudiante mujer promedió $667.77 pesos y el de hombre, $708.39 pesos. El monitoreo abarcó 734 productos escolares —útiles, ropa, calzado— disponibles en qqp.profeco.gob.mx.

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