México, 24 de agosto de 2026.- Bodega Aurrera es la cadena de supermercados con el precio más bajo de la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) en el país: $781.23 pesos por los 24 productos que la integran.
En el extremo opuesto, S-Mart la comercializa a $895.08 pesos, según el monitoreo permanente presentado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante la conferencia de prensa matutina del gobierno federal.
Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, dio a conocer el comparativo completo por cadena: Chedraui, $797.22 pesos; Soriana, $820.85; La Comer, $852.54; Walmart, $864.82; H-E-B, $872.55. Escalante Ruiz señaló que el promedio nacional oscila entre $779.50 pesos en Aprecio y $908.90 pesos en Tienda SuperISSSTE.
Todas las cadenas se mantienen por debajo del techo de $910.00 pesos establecido en el acuerdo suscrito con el Gobierno de México.
En materia de combustibles, el funcionario informó que 11 mil 762 estaciones de servicio venden el litro de gasolina regular a un máximo de $24.00 pesos, con un promedio nacional de $23.68 pesos.
En diésel, 8 mil 886 estaciones lo comercializan en menos de $27.00 pesos, con un promedio de $27.01 pesos. Los puntos de venta están disponibles en el mapa interactivo alertas.gob.mx/estaciones/.
Sobre remesas, Escalante Ruiz informó que Financiera para el Bienestar (Finabien) encabeza la tabla de remesadoras con mejor tipo de cambio: por 400 dólares entregó $6,892.09 pesos bajo las condiciones observadas al 20 de agosto. Ria Money Transfer registró el pago más bajo con $6,535.59 pesos por la misma cantidad enviada desde Estados Unidos.
Al cierre de su presentación, el procurador presentó los resultados del monitoreo de uniformes escolares correspondiente al ciclo 2026. El conjunto de educación primaria para niña —falda, blusa y suéter— tuvo un costo promedio de $470.29 pesos; el de niño —pantalón, playera y suéter—, de $511.50 pesos.
En secundaria, el conjunto para estudiante mujer promedió $667.77 pesos y el de hombre, $708.39 pesos. El monitoreo abarcó 734 productos escolares —útiles, ropa, calzado— disponibles en qqp.profeco.gob.mx.