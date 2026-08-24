Ciudad de México, 24 de agosto de 2026.- Un mastógrafo con estereotaxia incorporado a la Unidad de Medicina Familiar No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la alcaldía Venustiano Carranza permite ahora que las derechohabientes se realicen el estudio y, cuando se requiere, la toma de biopsia en una sola visita.

El equipo reduce el tiempo del estudio a menos de cinco minutos, sin dolor ni opresión, según informó Alva Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas del IMSS, durante un recorrido por el área de Imagenología de la unidad.

La titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Ciudad de México Sur, Karla López López, precisó que el objetivo es aumentar la oportunidad en el diagnóstico y favorecer la detección más temprana para referir a las pacientes a tiempo a su atención.

El esquema de Unidades de Acto Único bajo el que opera el servicio busca concentrar en una sola visita la atención diagnóstica: la paciente acude a su unidad de primer nivel, se realiza la mastografía y, si el resultado lo exige, la biopsia se toma el mismo día.

El IMSS opera este modelo dentro de su estrategia de fortalecimiento en la detección oportuna del cáncer de mama. En 2024, la institución anunció que el tiempo entre la sospecha y el diagnóstico no debe superar los 30 días, y en 21 días como máximo debe iniciarse el tratamiento una vez confirmado el diagnóstico, de acuerdo con el modelo integral de atención al cáncer de mama que el Seguro Social implementa a nivel nacional.

La incorporación en la UMF 21 se une a esfuerzos previos de la red institucional. En Querétaro, el IMSS realizó más de 6 mil 600 mastografías de tamizaje de enero a abril de 2024 en sus unidades de medicina familiar.