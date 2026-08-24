La FGR investiga transporte de mercurio hallado en paquetería en CDMX

El MPF adscrito a FECOR aseguró 12 cajas con el material y espera dictamen pericial para determinar la cantidad exacta de la sustancia.

Grupo de especialistas de FGR y SSPC con trajes de protección analiza caja de mercurio asegurada en operativo en empresa de paquetería CDMX

Personal de la SSPC y de la FGR coordinó el aislamiento y análisis del material identificado como mercurio en la alcaldía Gustavo A. Madero.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 24, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 24 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por el delito de transporte de sustancias peligrosas, luego de que un envío de 12 cajas con aproximadamente 480 kilogramos de mercurio fue detectado en una empresa de paquetería en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El material quedó asegurado y la carpeta de investigación fue abierta por el Ministerio Público de la Federación (MPF).

De acuerdo con la FGR, el reporte llegó a través de una llamada telefónica que alertó sobre el derrame de un líquido en el interior de uno de los envíos. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al domicilio de la empresa y constataron que el derrame correspondía a mercurio, proveniente de una de las 12 cajas del lote, con un peso individual de alrededor de 40 kilogramos cada una.

Personal especializado aisló el material en el interior de un vehículo, que fue puesto a disposición del MPF adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). El MPF realizó el aseguramiento de las cajas con el material contenido e inició la investigación correspondiente.

La FGR informó que se encuentra en espera del dictamen pericial final para determinar la cantidad exacta de la sustancia asegurada. La corporación no precisó si existen personas detenidas, vinculadas a proceso o puestas a disposición de alguna autoridad en relación con el envío.

seguridad sucesos criminalidad cdmx

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