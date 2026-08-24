Ciudad de México, 24 de agosto de 2026.- La exportación de ganado en pie de Sonora hacia Estados Unidos se reanudó este 24 de agosto, con un primer envío de 750 cabezas por la Estación Cuarentenaria de Agua Prieta, después de 22 meses de restricciones originadas por la presencia del gusano barrenador en México.

El volumen se incrementará de forma gradual hasta alcanzar mil 500 cabezas diarias, según informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, con enlace directo a Sonora.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, detalló desde Agua Prieta que el Gobierno de México mantendrá un sistema de trazabilidad que abarca desde el nacimiento del animal hasta su colocación en territorio estadounidense. Adicionalmente, se verificará la dispersión de moscas estériles en Chihuahua y Sonora, se mantendrán controles sanitarios en un perímetro de 200 kilómetros y se realizarán brigadas de barrido permanente en los centros ganaderos.

La plaga —cuyo primer caso fue reportado en Chiapas el 23 de noviembre de 2024— se extendió en meses posteriores por más de 28 estados del país y motivó el cierre de la frontera estadounidense al ganado mexicano en pie, con pérdidas para el sector ganadero nacional estimadas entre 2 mil 400 y casi 3 mil millones de dólares, de acuerdo con datos del Consejo Mexicano de la Carne.

En Querétaro, la plaga golpeó directamente la producción bovina: la entidad registró una caída del 46% en la producción de carne en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, y acumuló decenas de casos activos concentrados en la Sierra Gorda y municipios como San Juan del Río y El Marqués.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, celebró la reapertura como resultado de las gestiones de la Presidenta y destacó el nivel sanitario del estado, que permanece libre de gusano barrenador entre las entidades del norte. Informó también que el Centro Integral Ganadero (CIG) en Hermosillo aportará valor agregado a la producción primaria estatal.

Juan Carlos Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, agradeció el apoyo federal y reiteró el compromiso del sector para mantener los estándares sanitarios y avanzar en la reconversión productiva para la exportación.

Solo podrá cruzar ganado nacido y criado en Sonora que cumpla los requisitos de trazabilidad y las disposiciones zoosanitarias establecidas. Los animales que recibieron marca de consumo nacional durante el cierre quedan excluidos de esta reapertura.

El siguiente objetivo del Gobierno de Sonora, según Durazo, será gestionar ante autoridades federales y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos la habilitación de Nogales como segundo punto de exportación.

En Querétaro, el sector ganadero había documentado la presión del cierre sobre pequeños productores que se vieron obligados a colocar su ganado en el mercado nacional a precios menores.

La reapertura en Sonora representa un primer alivio para el comercio ganadero bilateral, aunque Querétaro aún debe esperar el levantamiento de restricciones para sus propias exportaciones una vez que la situación sanitaria local lo permita.