Vinculan a proceso a imputado por robo de auto con arma en Zamora, Michoacán

El órgano jurisdiccional le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó dos meses para la investigación complementaria, luego de que el 5 de agosto despojó a una mujer de su Honda Accord en la colonia El Porvenir.

Fotoficha oficial de Óscar Eduardo "N", imputado vinculado a proceso por robo de vehículo con arma de fuego en Zamora, Michoacán, agosto de 2026

La FGE Michoacán obtuvo la vinculación a proceso de Óscar Eduardo "N" por robo calificado grave con arma de fuego cometido el 5 de agosto en Zamora.

FGE Michoacán
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 24, 2026
Mariana Torres García

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Michoacán, 24 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de la Fiscalía Regional de Zamora, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Óscar Eduardo "N" por su probable participación en los delitos de robo de vehículo de motor terrestre y robo calificado grave, en agravio de una mujer.

De acuerdo con la investigación, el pasado 5 de agosto la víctima se encontraba a bordo de un vehículo Honda Accord modelo 2019, estacionado en la calle Dr. Alfonso Iñiguez de la colonia El Porvenir, en Zamora, cuando el investigado le apuntó con un arma de fuego y la amenazó para que descendiera de la unidad.

Ante el temor de que atentara contra su integridad, la mujer descendió del automóvil. En ese momento, el imputado se apoderó del vehículo y de diversas pertenencias: teléfono celular, dinero en efectivo, bolsas, carteras, calzado y otros objetos personales, para posteriormente huir.

Un patrón similar al empleado en un robo de vehículo con violencia en Querétaro el año pasado, en el que tres imputados fueron vinculados a proceso y a prisión preventiva por hechos de la misma naturaleza.

Como resultado de las investigaciones de la Fiscalía Regional de Zamora, se reunieron datos de prueba que permitieron solicitar y dar cumplimiento a una orden de aprehensión en contra del investigado.

Durante la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a Óscar Eduardo "N" y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Además, estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Óscar Eduardo "N" se presume inocente en tanto no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, en los términos que señala el Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

seguridad criminalidad sucesos michoacan

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