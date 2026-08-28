Muere Luchita, la única Voluntaria Diamante del IMSS a nivel nacional

María de la Luz Carmona dedicó 42 años a acompañar pacientes y capacitar voluntarias en hospitales de todo el país.

María de la Luz Carmona, "Luchita", con uniforme del Voluntariado IMSS junto a fotografía de grupo con el volcán Popocatépetl al fondo.

María de la Luz Carmona Guido fue la única "Voluntaria Diamante" a nivel nacional dentro del Voluntariado del IMSS, con 42 años de trayectoria.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 28, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 28 de agosto de 2026.- María de la Luz Carmona Guido, "Luchita", era la única "Voluntaria Diamante" a nivel nacional dentro del Voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la distinción de mayor experiencia dentro de ese organismo. Murió la madrugada del jueves 27 de agosto a los 82 años, a causa de un infarto.

Ingresó al Voluntariado del IMSS en 1984 y acumuló 42 años de trayectoria altruista. A lo largo de ese tiempo ocupó cargos como tesorera, coordinadora, delegada voluntaria y tallerista. Recorrió el país visitando pacientes hospitalizados e impartiendo talleres de elaboración de artesanías y contra las adicciones, tanto en comunidades rurales como en reclusorios.

"Ayudar, siempre me ha gustado ayudar, a lo que se pueda ayudar. Entré con miedo porque era una cosa nueva para mí y me fui acoplando poco a poco con las compañeras y a los dos meses ya era tesorera del Hospital de Especialidades del Centro Médico Siglo XXI, el primer hospital donde participé", relató Luchita en una entrevista concedida desde la sede del Voluntariado del IMSS en Ciudad de México.

Su colaboración más reciente fue en el programa Soy Rosa IMSS, donde ayudaba en la elaboración de prótesis mamarias para pacientes con cáncer de mama. Era licenciada en Contaduría, aunque también estudió Psicología, Tanatología, macramé y baile, disciplinas que empleaba en beneficio de las personas a las que atendía.

El Voluntariado del IMSS, organismo encargado de fomentar el bienestar de pacientes hospitalizados y familiares cuidadores mediante programas sociales, es dirigido actualmente por la doctora Alejandra Aburto de Robledo.

"Estoy muy contenta y voy a seguir hasta que el de allá arriba nos diga hasta aquí llegaste, hasta aquí llegué. Ese es mi modo de pensar", decía Luchita como filosofía de vida.

A las nuevas generaciones de voluntarias les insistía en llevar a su máxima expresión los valores del organismo: compromiso, honestidad, solidaridad, equidad, vocación y empatía. "Sean responsables, trabajen en equipo, con respeto, ayuden y ayúdense", les decía.

"Yo nací en el Instituto Mexicano del Seguro Social y me voy a morir en el Instituto Mexicano del Seguro Social, qué puedo decir. El Instituto se inauguró en 1943, yo nací en 1944. Entonces para mí es todo", dijo en esa misma entrevista.

Le sobreviven su hija y sus dos nietos. El IMSS reconoció públicamente su legado, solidaridad, empatía y vocación de servicio.

obituario imss sucesos

Reciente

Productores con sombrero asisten al acto de entrega de constancias del programa Volver a Crecer en Santiago Ixcuintla, Nayarit
México

Nayarit libera de deudas a 3,763 productores del campo

La condonación y reducción de adeudos, junto con la liberación de garantías, alcanza a 795 mujeres productoras en el estado.

Vista general del auditorio durante el Primer Congreso Municipal por los Derechos de las Personas Adultas Mayores en Querétaro
Querétaro

Procuradora estatal expone ante los 18 municipios trabajo por derechos de adultos mayores

Procuradora estatal Paola Fernández Trejo expuso funciones y alcances de las procuradurías municipales durante el Primer Congreso Municipal por los Derechos de las PAM.

Captura de video de vigilancia muestra a un hombre armado sometiendo a la víctima junto a una camioneta en la vía pública en San Pedro, Nuevo León
Nacionales

Asalto armado deja cifra millonaria robada en San Pedro, NL

Sujetos armados interceptaron a la víctima en la colonia Del Valle luego de que retirara una cifra millonaria de una sucursal bancaria, según versiones que difieren en el monto exacto sustraído.

Entrega del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2026 en la categoría Movilidad Urbana.
Querétaro

Querétaro gana premio nacional por su sistema de transporte

Alcaldes de México reconoció el Sistema de Transporte Integral del municipio, que registra más de 5.5 millones de ascensos en la actual administración.