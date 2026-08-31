Ciudad de México, 31 de agosto de 2026.- El precio promedio nacional de la gasolina magna se ubicó este lunes en $23.68 pesos por litro, el de la premium en $28.56 y el del diésel en $27.02, de acuerdo con los datos que reportan de forma regular la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La presentación del informe de precios de combustibles es parte fija de la conferencia matutina de los lunes, aunque en la sesión de este 31 de agosto la atención se concentró principalmente en el anuncio del bloqueo de cuentas de la UIF y en el arranque del ciclo escolar.

El monitoreo de precios se realiza en el marco del acuerdo entre el gobierno federal y el sector empresarial, vigente desde inicios de 2025, para mantener el precio de la gasolina Magna en un máximo de 24 pesos por litro.

Como parte de la vigilancia de ese acuerdo, Profeco ha realizado operativos de verificación en estaciones de servicio de todo el país; en abril de este año, la dependencia exhibió con lonas a 10 gasolineras que vendieron por encima del tope acordado o que aplicaron tarifas excesivas en diésel, de un total de 15 estaciones inspeccionadas en esa ronda.

Las variaciones diarias en el precio del litro dependen de la cotización internacional del petróleo, el tipo de cambio y los márgenes de distribución y comercialización en cada entidad.

En Querétaro, el sector gasolinero ha reportado en meses recientes precios de diésel y premium por encima del promedio nacional, en un contexto de incrementos adicionales en las casetas de la autopista México-Querétaro.