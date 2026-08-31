San Juan del Río, 31 de agosto de 2026.- Con la incorporación de 45 mil alumnas y alumnos y mil 810 docentes a las aulas, San Juan del Río dio este lunes el banderazo al ciclo escolar 2026-2027 en casi 250 escuelas públicas de educación básica del municipio, de acuerdo con datos de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).
La dependencia estatal precisó que, en el conjunto de la entidad, alrededor de 350 mil estudiantes se sumaron este lunes al nuevo periodo lectivo, aunque no desglosó la cifra por nivel educativo, modalidad ni municipio más allá del dato correspondiente a San Juan del Río.
San Juan del Río inició el ciclo escolar 2026-2027 con 45 mil alumnos y mil 810 docentes, informó la USEBEQ rotativo.com.mx
En el municipio, la cifra reportada por la USEBEQ implica que cada docente atiende, en promedio, a un poco más de 24 alumnos, y que cada uno de los cerca de 250 planteles concentra en promedio 180 estudiantes, aunque la propia dependencia no detalló cómo se distribuye la matrícula entre preescolar, primaria y secundaria ni entre zonas urbanas y rurales del municipio.
San Juan del Río inició el ciclo escolar 2026-2027 con 45 mil alumnos y mil 810 docentes, informó la USEBEQ rotativo.com.mx
El inicio de clases se acompañó de actos protocolarios en distintos planteles. Uno de ellos se realizó en la Escuela Secundaria Técnica número 19 "Rafael Olvera", en la comunidad de La Llave, donde se llevó a cabo la ceremonia de honores a la Bandera con la participación de la escolta estudiantil, cuerpo docente y directivos del plantel.
San Juan del Río inició el ciclo escolar 2026-2027 con 45 mil alumnos y mil 810 docentes, informó la USEBEQ rotativo.com.mx
En representación del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, el acto en La Llave fue encabezado por la síndica del Ayuntamiento Sanjuanense, Rosalba Ruiz Ramos, en un ejercicio protocolario habitual del gobierno municipal para el arranque de cursos en distintas escuelas de la demarcación.
San Juan del Río inició el ciclo escolar 2026-2027 con 45 mil alumnos y mil 810 docentes, informó la USEBEQ rotativo.com.mx
La USEBEQ no ofreció, hasta el cierre de esta nota, un balance sobre la disponibilidad de espacios, el estado de la infraestructura escolar ni posibles incidencias registradas en el primer día de clases en San Juan del Río.