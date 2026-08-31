San Juan del Río: 45 mil alumnos inician ciclo 2026-2027

En todo Querétaro, alrededor de 350 mil estudiantes comenzaron clases este lunes, informó la USEBEQ, con casi 250 planteles activos en San Juan del Río

Ceremonia de inicio del ciclo escolar 2026-2027 en la Secundaria Técnica 19 de La Llave, San Juan del Río
  • San Juan del Río inició el ciclo escolar 2026-2027 con 45 mil alumnos y mil 810 docentes, informó la USEBEQ
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 31 de agosto de 2026.- Con la incorporación de 45 mil alumnas y alumnos y mil 810 docentes a las aulas, San Juan del Río dio este lunes el banderazo al ciclo escolar 2026-2027 en casi 250 escuelas públicas de educación básica del municipio, de acuerdo con datos de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).

La dependencia estatal precisó que, en el conjunto de la entidad, alrededor de 350 mil estudiantes se sumaron este lunes al nuevo periodo lectivo, aunque no desglosó la cifra por nivel educativo, modalidad ni municipio más allá del dato correspondiente a San Juan del Río.

Ceremonia de inicio del ciclo escolar 2026-2027 en la Secundaria T\u00e9cnica 19 de La Llave, San Juan del R\u00edo San Juan del Río inició el ciclo escolar 2026-2027 con 45 mil alumnos y mil 810 docentes, informó la USEBEQ rotativo.com.mx

En el municipio, la cifra reportada por la USEBEQ implica que cada docente atiende, en promedio, a un poco más de 24 alumnos, y que cada uno de los cerca de 250 planteles concentra en promedio 180 estudiantes, aunque la propia dependencia no detalló cómo se distribuye la matrícula entre preescolar, primaria y secundaria ni entre zonas urbanas y rurales del municipio.

Ceremonia de inicio del ciclo escolar 2026-2027 en la Secundaria T\u00e9cnica 19 de La Llave, San Juan del R\u00edo San Juan del Río inició el ciclo escolar 2026-2027 con 45 mil alumnos y mil 810 docentes, informó la USEBEQ rotativo.com.mx

El inicio de clases se acompañó de actos protocolarios en distintos planteles. Uno de ellos se realizó en la Escuela Secundaria Técnica número 19 "Rafael Olvera", en la comunidad de La Llave, donde se llevó a cabo la ceremonia de honores a la Bandera con la participación de la escolta estudiantil, cuerpo docente y directivos del plantel.

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En representación del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, el acto en La Llave fue encabezado por la síndica del Ayuntamiento Sanjuanense, Rosalba Ruiz Ramos, en un ejercicio protocolario habitual del gobierno municipal para el arranque de cursos en distintas escuelas de la demarcación.

Ceremonia de inicio del ciclo escolar 2026-2027 en la Secundaria T\u00e9cnica 19 de La Llave, San Juan del R\u00edo San Juan del Río inició el ciclo escolar 2026-2027 con 45 mil alumnos y mil 810 docentes, informó la USEBEQ rotativo.com.mx

La USEBEQ no ofreció, hasta el cierre de esta nota, un balance sobre la disponibilidad de espacios, el estado de la infraestructura escolar ni posibles incidencias registradas en el primer día de clases en San Juan del Río.

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