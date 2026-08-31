Recursos del caso García Luna financiarán escuelas en Guerrero

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los recursos, ligados a la familia Weinberg, se usarán para construir escuelas en la montaña de Guerrero.

Anuncio del destino de los recursos recuperados de la familia Weinberg para infraestructura educativa en la montaña de Guerrero.

Los 5,805,693 dólares recuperados de la familia Weinberg se destinarán a ampliar la infraestructura de educación media en la montaña de Guerrero.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 31, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 31 de agosto de 2026.- El gobierno federal recuperó 5,805,693 dólares de la familia Weinberg, señalada por las autoridades mexicanas como operadora financiera del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria adelantó que ese monto se destinará a ampliar la infraestructura de educación media en la montaña de Guerrero.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, explicó en la misma conferencia que los recursos provienen de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades de la familia Weinberg, tras una sentencia dictada el 19 de mayo de 2026 por un tribunal del Undécimo Circuito Judicial de Miami, Florida.

La resolución ordenó a Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto pagar 578.5 millones de dólares en reparación al Estado mexicano.

Según Reyes Colmenares, la red operada por García Luna y la familia Weinberg generó afectaciones por 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares mediante contratos inflados en seguridad y tecnología durante el paso de García Luna por el gobierno federal, en el sexenio de Felipe Calderón.

El funcionario señaló que ya se identificaron otras propiedades de la familia Weinberg sobre las que continuará el litigio para recuperar más recursos.

Sheinbaum no precisó el número de planteles que se construirán con los 5.8 millones de dólares recuperados ni el calendario de la obra en Guerrero.

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