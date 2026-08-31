Ciudad de México, 31 de agosto de 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 7,861 cuentas bancarias vinculadas a organizaciones criminales con operaciones en México, de un universo de más de 24 mil cuentas revisadas, informó su titular, Omar Reyes Colmenares, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario no detalló ante qué organizaciones criminales específicas corresponden las cuentas congeladas ni el monto total de los recursos inmovilizados en esta ronda de bloqueos.

Reyes Colmenares fue ratificado por la Comisión Permanente del Congreso en agosto de 2025 como titular de la UIF, a propuesta de la presidenta Sheinbaum.

Antes de asumir el cargo, el funcionario —licenciado en derecho por la UNAM— se desempeñó en distintos niveles de la administración pública federal en materia de seguridad, incluida la extinta Agencia Federal de Investigación, donde llegó a subdirector de área, y la entonces Procuraduría General de la República, donde fue director de Asuntos Internacionales.

El reporte del bloqueo de cuentas se presentó en la misma conferencia en la que Reyes Colmenares explicó el mecanismo mediante el cual el gobierno federal recuperó 5,805,693 dólares de la familia Weinberg, señalada como operadora financiera del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

La presidenta anunció que esos recursos se destinarán a la construcción de escuelas en la montaña de Guerrero.

La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es la instancia encargada de detectar y frenar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La dependencia ha participado antes en investigaciones con impacto directo en Querétaro, como la captura de "El Rex", líder del grupo criminal Los Hades, sentenciado este año a 23 años y medio de prisión por homicidio calificado.