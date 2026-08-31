Ciudad de México, 31 de agosto de 2026.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) puso en marcha "El ABC de las emociones", una estrategia nacional de salud mental dirigida a adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años, con un enfoque preventivo, comunitario y territorial.

De acuerdo con el material gráfico presentado durante el evento, la estrategia se sostiene en cuatro objetivos: atender el bienestar socioemocional y la salud mental de ese grupo de edad; implementar un enfoque preventivo, comunitario y territorial para una atención integral; promover la convivencia y fortalecer los vínculos de bienestar, y fomentar el uso responsable de dispositivos tecnológicos, inteligencia artificial y redes sociodigitales.

El programa se despliega en siete líneas de acción: una campaña de difusión; 16 millones de orientaciones impresas distribuidas entre estudiantes, docentes y familias; actividades socioemocionales dentro de las aulas; asambleas informativas con madres, padres y personas cuidadoras; pláticas interactivas en las escuelas; la operación de Centros Comunitarios "México Imparable", y la difusión de la Línea de la Vida (800 911 2000) como canal de atención inmediata.

En la misma conferencia, el secretario Mario Delgado Carrillo presentó los resultados de una encuesta aplicada a 565,369 docentes los días 24 y 25 de agosto, sobre el uso de dispositivos digitales en clase por parte de niñas, niños y adolescentes.

Según el funcionario, el 81% de los maestros consultados respaldó que existan lineamientos para garantizar un uso seguro y con fines pedagógicos.

Delgado no detalló si esos lineamientos ya están en elaboración, en qué plazo se publicarían ni si contemplan una restricción total o parcial de los celulares dentro del aula.

En Querétaro, el regreso a clases de este lunes se dio en paralelo a trabajos de reparación en 22 planteles dañados por lluvias, supervisados por la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado.